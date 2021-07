Florin Cîțu, mesaj de ultimă oră despre desființarea SIIJ: 'Le-am spus colegilor că trebuie responsabilitate și curaj'

"Obiectivul este desfiintarea SIIJ. Le-am spus colegilor că trebuie responsabilitate și curaj.

Orice soluție care merge î direcția desființăroi SIIJ o susțin. Eu sunt deschis să văd toate variantele. Vreau să avem o soluție care să nu fie desființată de SIIJ", a spus Florin Cîțu.

Premierul Florin Cîţu a anunţat exact în urmă cu o săptămână intenţia de desfiinţare a Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), în cadrul guvernului.

Declarațiile fuseseră făcute la scurt timp după vestea că Ludovic Orban, Dan Barna și Kelemen Hunor s-au întâlnit fără el.

'Nu a fost o ședință a coaliției. Poate s-au întâlnit, sunt toți parlamentari, poate s-au întâlnit acolo (n.red. în birou la Orban)', a spus Florin Cîțu.

„Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte simple: eu am desființat secția SIIJ printr-un proiect de lege aprobat în guvern. Acum este rolul Parlamentului, sub îndrumarea Ministerului Justiției, să vină cu cea mai bună soluție, dacă există o altă soluție mai bună decât ceea ce am făcut noi. Aștept soluția Parlamentului împreună cu Ministerul Justiției. În ceea ce mă privește și în ceea ce privește guvernul, noi am venit cu o soluție de a desființa secția SIIJ.

UDMR, USR au un punct diferit, putem să găsim un element comun aici, de aceea am cerut ca şedinţa de ieri să fie suspendată şi să revenim după ce se mai întâlnesc experţii. Este un grup de lucru, de acolo ar trebui să vină cele mai bune opinii.", spunea atunci Florin Cîțu.

