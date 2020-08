Florin Cîțu: Ministerul Muncii are cel mai mare buget LIVE TEXT și VIDEO

-În această seară vom prezenat a doua rectificare a Guvernului Orban pentru anul acesta. Rectificarea de azi reprezintă un angajament al Guvernului Orban și o primă decizie de alocare de resurse suplimentare după prezentarea programului de reclădire a României.

-V-am promis din primul moment al mandatului meu că voi face lucrurile diferit față de predecesorii mei din PSD și voi prezenta toate datele onest și transparent.

-Această rectificare a luat în calcul contextul economic global, dar și evoluția economiei României din ultima perioadă. Vă dau câteva elemente principale despre rectificare. Așa cum ați văzut în tot acest an, de fiecare dată am alocat mai multe resurse și am cheltuit banii pentru investiții. După 7 luni, suma cheltuită pentru investiții este de 20 de miliarde de lei. E cea mai mare sumă cheltuită în ultimii 10 ani de Guvernul României și facem acest lucru într-un moment în care economia trece printr-o perioadă dificilă.

-Nu ne-am oprit aici, am suplimentat resursele pentru Ministerul Transportului. Astfel, bugetul pentru Ministerul Transportului în 2020 e unul record, e cel mai mare buget alocat pentru investiții de Guvernul României.

-La Sănătate, care e un domeniu prioritar în acest an, am alocat mai multe resurse. Față de bugetul inițial, sumele alocate pentru Sănătate au crescut cu aproximativ 45%. Și aici vorbim de decontarea concediilor medicale, medicamente, echipamente sanitare, sporuri pentru cei care au fost în prima linie în această pandemie. Și evident că nu am lăsat stocurile 0, am suplimentat și stocurile fiindcă trebuie să fim pregătiți pentru ceea ce vine.

-Educația e un alt domeniu important. Am făcut totul pentru a asigura buna desfășurare a învățământului românesc până la sfârșitul acestui an. Resursele sunt acolo și aș vrea aici să fac o remarcă și o observație foarte importantă. Transportul, Sănătatea, Educația sunt domenii de unde PSD a tăiat în fiecare an de la rectificarea bugetară.

-Ministerul Muncii are cel mai mare buget chiar de la începutul anului. Sumele alocate în plus către Ministerul Muncii în timpul acestui an și cu această rectificare ajung la aproape 10 miliarde de lei în plus. În ciuda a tot ceea ce a făcut PSD în această perioadă, am reușit să găsim resurse pentru a plăti la timp salarii, pensii, ajutoare sociale etc.

-Din primul moment am spus că vom crește pensiile în 2020. Astăzi putem să spunem că da, România va crește pensiile în 2020. Valoarea punctului de pensie va avea cea mai mare creștere pe care am avut-o vreodată. PSD niciodată nu a mărit pensiile cu această sumă.

