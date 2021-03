Florin Cîțu, despre criza locurilor la ATI: Trebuie să creștem la 1600 de paturi. Ministerul Sănătății să vină cu soluții

”Acum un an de zile intram în stare de urgență și am trecut prin această perioadă pentru că am reușit să investim. Provocarea pentru fiecare demnitar a fost să ținem oamenii sănătoși, iar dacă reușești asta, atunci ai o economie puternică.

Investim, producem, ca să putem să avem resurse pentru sănătate

Dacă vrem să păstrăm economia deschisă, depinde doar de noi. Economia merge în direcția în care ne dorim cu toții și nu sunt adeptul unor restricții dure.

Campania de vaccinare merge bine, pentru dozele pe care le avem până acum. De fiecare dată când a apărut posibilitatea suplimentării dozelor noi am acceptat.

Obiectivul nostru este ca până la finalul lui septembrie să vaccinăm 10,4 milioane de români, asta înseamnă 70% din populația activă, ceea ce înseamnă că trecem în partea cealaltă a pandemiei”, a spus premierul.



În fiecare zi un nou oraș intră în scenariul roșu

Premierul Florin Cîțu a atras atenția că în fiecare zi un nou oraș intră în scenariul roșu.

„În fiecare zi avem un oraș nou care trece peste acel prag de 3 la ie și dacă vrem să păstrăm economia deschisă depinde doar de noi. Am relaxat condițiile în prima parte a anului și atunci am spus clar că dacă vrem să rămână așa trebuie să păstrăm această condiție. Din păcate nu toată lumea a înțeles acest lucru și astăzi vedem”, a spus Florin Cîțu.

Acesta a spus că nu este adeptul unor restricții mai dure, dar totul depinde de fiecare cetățean în parte.

„Eu nu sunt adeptul introducerii unor restricții dure și vreau să păstrăm economia deschisă, dar depinde doar de noi să facem acest lucru”, a mai spus Florin Cîțu.