Florin Cîțu, reacție la explozia din Arad: ”Un eveniment în 30 de ani nu înseamnă că România este o țară nesigură”

„Este primul atentat în 30 de ani de zile. Trebuie să observăm că am reușit să evităm astfel de evenimente 30 de ani de zile. Nu știu dacă mai există vreo țară în jurul României în zonă care a evitat astfel de evenimente, deci pornim cu asta: am evitat 30 de ani de zile acest tip de eveniment. Este un lucru grav, foarte grav, în acest moment știu că toate instituțiile... este o anchetă pe care o face procuratura. Așteptăm rezultatele. Sunt experți din toate instituțiile abilitate să ancheteze un astfel de caz și vom vedea ce s-a întâmplat. În acest moment nu am detalii asupra a ceea ce s-a întâmplat, dar este un evenimente grav, care eu sper să nu se mai repete și să ne păstrăm vigilenți în perioada următoare, să nu mai avem astfel de evenimente. Cu siguranță vom afla ce s-a întâmplat acolo. Vom învăța și nu vom mai permite astfel de evenimente”, a declarat Florin Cîțu la Digi24.

Întrebat dacă România devine o țară nesigură după acest eveniment, Florin Cîțu a spus că, din contră, este o țară ”foarte sigură”:

„Un eveniment în 30 de ani de zile nu înseamnă că România este o țară nesigură. Este o țară foarte sigură România”

Tudorel Butoi: Asasinul „este un om căruia i s-au furat niște bani”

Profesorul Tudorel Butoi, unul dintre cei mai importanți psihologi criminaliști din România, a fost invitat, luni seară, la emisiunea „Sinteza Zilei” de la Antena 3, unde a vorbit despre profilul posibilului asasin al omului de afaceri din Arad.

„Din tot ceea ce a dezvăluit până acum presa, lucrurile sunt de-a dreptul spectaculoase și au o logică imbatabilă. Dar în meseria mea, nu am plecat niciodată atât de departe, pentru că tot întunericul e sub lampă.

Acest om trebuie decriptat pentru cine este și cui folosește uciderea lui. Eu surprind că este un om căruia i s-au furat niște bani, de două ori, și n-a depus plângere. De ce să nu depun plângere? Sunt banii trudiți de mine, cu riscurile mele profesionale, depun plângere și vreau să-mi găsiți autorii care mi-au furat seiful din casă și așa mai departe.”

Profilerul FBI Mihaela Brooks: ”Sunt interese foarte mari la mijloc”

Profilerul FBI Mihaela Brooks susține că un asasinat de complexitatea celui organizat în Arad se întâmplă în situațiile în care există ”interese foarte mari”:

„Când sunt interese foarte mari. Pe lângă faptul că vreau să distrug niște dovezi prin incendiu, trebuie să am un interes foarte mare ca să pot să aduc din altă parte o astfel de bombă, sau cineva din România care se pricepe să combine anumite elemente ca să poată să facă o explozie. (...) Dacă bomba a fost declanșată prin telefon, acel telefon trebuia să fie încărcat, să aibă o baterie care să țină o anumită perioadă de timp. Astfel de asasinate se fac doar când sunt interesele foarte mari.”, a declarat Mihaela Brooks pentru Antena3.

