Florin Cîțu vrea să trimită Corpul de Control la Ministerul Finanțelor

Anunțul premierului vine în contextul în care președintele Klaus Iohannis a semnat astăzi decretul de revocare din funcția de membru al Guvernului a lui Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, și decretul de desemnare al lui Florin Cîțu ca interimar la Ministerul Finanțelor.

Premierul Florin Cîțu susține că fostul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut posibilitatea să își dea demisia din funcție, însă a refuzat acest lucru, preferând să fie remaniat.

„Am fost informat că nu vrea să-și dea demisia și preferă să fie revocat. Astăzi, după încă o discuție cu membrii coaliției, am transmis domnului Klaus Iohannis cererea de revocare a domnului Alexandru Nazare din funcția de ministrul al Finanțelor.

De asemenea, am trimis și propunerea de ministru interimar, ca acela să fiu eu.

Repet! Domnul ministru Nazare a avut posibilitatea de a-și da demisia, dar a preferat să fie revocat. Toți liderii coaliției au fost informați de marți după amiaza, și încă o discuție cu aceștia în această dimineață!”, a declarat premierul Florin Cîțu.

„În ceea ce privește motivele, am făcut o evaluare la șase luni de zile, sunt mai multe lucruri, dar, pe scurt, cele mai întârziate proiecte sunt la Ministerul Finanțelor.

Decizia am luat-o după ce am făcut o analiză pe care am făcut-o la șase luni de zile. Ceea ce am spus este că avem proiecte întârziate la ministerul Finanțelor, proiecte importante pentru a atrage fonduri europene, cât și pentru eliminarea evaziunii fiscale. Din păcate, acolo sunt cele mai multe proiecte întârziate”, a adăugat el.



