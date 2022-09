Florin Piersic, detalii amuzante dintr-o vizită în Dubai: "Asta îmi mai lipsea"

Prezent în ziua lansării parteneriatului Antena 3 CNN, îndrăgitul actor Florin Piersic a povestit, într-un interviu acordat lui Mihai Gâdea, detalii din întâlnirile pe care le-a avut de-a lungul timpului cu marile personalități ale lumii, întâlniri care au fost marcate şi de momente amuzante.

Sursa foto: Antena 3

"Am plecat în Dubai cu Dan Negru, ăsta nici el nu e în regulă. Nu îmi place de el. Şi am spus ce să facem în Dubai?

Nu facem nimica, mergem, facem baie. Zic ce mă duc să fac baie? Mă duc la Marea Neagră sau mă duc la Sulița, cum îi zice.. la Sulina...

Ne-am suit să în avion și la un moment dat a venit stewardesa. Nu uit niciodată ce a spus.

Stewardesa: Domnul Florin...

Florin Piersic: Da, spune, dragă, orice cere-mi, că eu sunt pe fază.

Stewardesa: Dacă s-ar putea să veniți în partea asta... că s-a aplecat avionul într-o parte...

Era o glumă, bineînțeles. Pentru că toți care călătoreau acolo, veneau la mine să ne fotografiem, să le spun ceva, să le spun o poezie.

A venit comandantul, ne-am pupat și zic mai avem mult? Am ajuns acolo, am coborât. Hotel extraordinar, venea dimineață acest prieten al meu cu micul dejun, nu venea omul de la hotel, el venea, Dan Negru bătea la ușă.

A dus pe tavă tot felul de bunătăți acolo şi zic nu pot să mănânc pentru că și așa sunt destul de plinuț, așa că du-te mănâncă tot.

Am făcut baie, ne-am luat la întrecere. Într-o bună zi îmi zice gata, acum ai venit într-o treabă. Zic ce treabă?

Dan Negru: Trebuie să ai o întâlnire cu cei de la consulat. Nu la ambasadă, ci la consulat, care este puțin mai încolo de Dubai.

Bă, copile, m-am dus acolo, 200 de oameni pe scaune. Eu acolo și am început să povestesc și am povestit una, am povestit alta. Toți râdeau cutare, dar niciun aparat nu-i filma pe aia, parcă vorbeam în gol, așa, dar eu îi auzeam pe ei.

Mi se spune la un moment dat, uită-te în dreapta. Zic de ce? Uită-te în dreapta. Mă uit în dreapta.

Zice, îl vezi pe ăla? Da ăla, unul din cei mai bogați din Emiratele Arabe. Zic da și ce e cu asta?

Păi, îţi stai seama, că este aici la tine. Zic şi ce am io din asta, n-am nevoie de nimica, da, e bine că e aici. Am vorbit. Mă mai uitam din când în când la el.

Şeic era, unul din cei 7 şeici care conduc toate minunile de acolo și la urmă aplaudă.

Vin ăia 2 unu care vorbea românește, unu care era cu arabă, vine și îmi spune unul din ei Florin Piersic vreau să-ți spun ceva.

Ăsta te iubește. N-a înțeles tot ce am spus, da, a văzut cum au reacționat cei din față că eram interactiv. Cum fac eu când mă simt degajat.

M-am dus la el, i-am mulțumit. M-a îmbrățișat. Mi-am dat seama că el are chestii. Eu i-am spus că sunt foarte îndrăgostit de Dubai, de tot ce-i pe acolo și că îmi plac doamnele de acolo. Io gândindu-mă că bă, prea mă iubește ăsta, prea mă îmbrățișează, nu știu...

A doua zi dimineață cobor, mă întâlnesc cu el și-mi aduce costum maro, costum negru și costum alb de şeic. De ăla rochie până jos, cu cârnat din ăla care pui aicea pe frunte cu voal din ăla.

Imediat le-am probat. Zic unde naiba că acuma le am, dar unde că am vrut să vin la emisiune îmbrăcat şeic. Asta îmi mai lipsea. Şeic cu 0 lei, zero bani...

M-am împrietenit cu el și a spus: când vii vreodată la Dubai sau în Emiratele Arabe, pe mine să anunți. (...)

Atunci era expoziția internațională care era între Dubai și Abu Dhabi, adică, capitala Emiratelor Arabe și m-am dus acolo.

Cu cine crezi că m-am întreținut după ce am vizitat standul românesc, mi-au cântat băieții, am povestit cu ei și așa. Ambasadorul Emiratelor Arabe când mi-a spus că de 20 de ani e acolo, pentru că era unul din cei care a absolvit facultatea în limba arabă.

Şi m-am împrietenit cu el pentru că atât de atent a fost, atât de bucuros că suntem împreună, mi-a povestit de viața lui. Eu i-am spus cât de cât despre mine.

Şi, culmea, zilele trecute jucând Străini în noapte, piesa pe care o joc de 15 ani și care are 1.272 de spectacole. În 15 ani am jucat peste tot în Europa piesa asta, pe cine îl văd în sală sau cine mă anunță că e în sală?

Ambasadorul Măcelaru, care pentru mine a însemnat mult atunci, pentru că mi-a arătat atâta afecțiune. Eu iubesc oamenii. Le dau mult din sufletul meu, dar vreau să și primesc din partea lor ceva, un orice, un gest. E greu să-ți explic", a povestit emoționat actorul Florin Piersic în ediția specială a emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3.