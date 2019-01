Florin Piersic, supărat de ziua lui. ”Vă folosiți de mine?”

Florin Piersic va împlini 83 de ani și are de gând să sărbătorească, alături de prieteni, la cinematograful care-I poartă numele. Este însă supărat, pentru că, spune el, unii se folosesc de el, de fapt, de celebritatea lui.

”Stau si ma intreb de ce s-a schimbat lumea atat de in rau... Aflu din ziare ca mi se pregateste de catre primaria Cluj o sarbatorire la 83, de 28000 euro, sau de 130000 lei., "bani publici". Nu se mai satura ziarele de stiri "de senzatie". Domnilor ziaristi, ori nu sunteti corect informati, ori sunteti rauvoitori si manipulati ordinar cititorii. Tot ce se va intampla in ziua de 26 seara, la 18.30, este ca ma voi intalni cu cativa prieteni la Cinematograful "Florin Piersic". La aceasta intalnire, fiind intrare libera, poate veni oricine are bucuria sa ne intalnim, sa povestim. Nu ratati nici o ocazie sa aruncati cu noroi... Va folositi de mine, de ziua mea, ca sa va manifestati antipatiile politice?!Ce pacat!” scrie Florin Piersic pe Facebook.