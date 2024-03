Florin Roman, deputat PNL: "Am rezolva o amplă problemă de debirocratizare"

Florin Roman, deputat PNL, a declarat, astăzi, la conferinţa din Parlamentul României referitoare la obstacolele care blochează construcţia de autostrăzi în România, că cedarea atribuţiilor de licenţiere la nivel judeţean ar rezolva o amplă problemă de debirocratizare în ceea ce priveşte blocajele şantierelor de autostrăzi din România.

"Am ascultat poziţia guvernului, o ofertă generoasă pentru constructori, pentru cei care asistaţi, constructorii în realizarea marilor proiecte de autostrăzi, drumuri naţionale, am ascultat poziţia ANRM-ului (n.r. Agenţia Naţională de Resurse Minerale), care înţeleg că se cam împiedică de legislaţie şi aici ar fi de discutat la modul serios dacă o soluţie de debirocratizare nu ar fi ca trecerea atribuţiilor de eliberare a licenţelor pe exploatări de suprafaţă să nu se mai facă la nivel central, ci la nivel judeţean.

Cred că ANRM-ului i-ar fi suficient să se ocupe de partea de avizare pentru ceea ce este sub pământ, adică pentru rezervele strategice ale României, iar ceea ce ţine de exploatarea resurselor de suprafaţă să se facă la nivel judeţean. Şi atunci, am rezolva o amplă problemă de debirocratizare.

Vă spune un om care a trecut prin toate, de la administraţie judeţeană, preşedinte de comisie de administraţie publică din Parlament, în conducerea Parlamentului, în zona guvernamentală pentru o scurtă perioadă, dar cum se spune în popor, am dat cu nasul peste tot şi înţeleg foarte bine cum funcţionează lucrurile. Când eram în administraţia judeţeană, cel mai greu mi-a fost cu statul, cu Parlamentul, şi cu Guvernul, şi ridicam şi eu problema legilor proaste. Am reuşit, totuşi, în ultimii 33 de ani ceva foarte important. Când am venit la comisia de administraţie aveam 29 de avize necesare pentru o autorizaţie de construire. Multe dintre avize se suprapuneau cu cerinţele din planurile urbanistice de la nivel local şi măcar şapte le-am scos de acolo. Mai urmează şi altele. De exemplu, se cere aviz la autorizaţia de construire de la Armată şi acolo nu e nicio unitate militară. Pentru că întotdeauna, din păcate, a trebuit să existe instituţii care să se autofinanţeze din avize", a declarat Florin Roman.