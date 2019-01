Fost Avocat al Poporului: DNA a devenit un parchet neconstituțional

foto: Agerpres

Fostul Avocat al Poporului, profesorul universitar de drept Gheorghe Iancu, a făcut o dezvăluire-bombă legată de DNA.

"Acest DNA a pornit foarte bine, sub formă de PNA. Vă spun în premieră că eu am fost primul propus pentru a rămâne la PNA, pe funcția de procuror general la PNA. Am refuzat. Propunerea mi-a fost făcută de cineva care îmi era foarte apropiat în domeniu. De ce am refuzat? PNA - sau DNA ulterior - care s-a emancipat extraordinar de mult... pornise bine. Însă după ce s-a transformat în DNA a devenit neconstituțional. Nu știu dacă știți acest lucru. Există un text în Constituție care spune că parchetele se constituie pe lângă instanțele judecătorești. DNA nu este constituită pe lângă nimeni, PNA da, era la vremea respectivă”, a spus Gheorghe Iancu la un post de televiziune.