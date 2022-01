Fostul primar al Timișoarei se lansează în muzică: ”Am avut în 2021 o cu totul altfel de viață”

„E o compoziție mai veche a mea, dar acum am avut timp să mă ocup de ea. Am găsit pe web diverse imagini cu marea, aveam niște filmări cu mine cântând într-o altă ipostază, eu am făcut pe telefon tot montajul pe care îl vedeți. Nu mă pretind intrat în lumea artiștilor. E o mare pasiune pentru mine muzica.

Acum scriu cărți, îmi țin cursurile la Universitate și mă pot ocupa și de muzică, și joc și fotbal, care este o altă mare pasiune a mea.”, a spus Nicolae Robu la Antena 3.

Nicolae Robu a lansat videoclipul pe Facebook, ocazie cu care a anunțat și alte realizări pe care le-a avut în 2021.

„Liber de responsabilități publice pentru prima oară în ultimii 32 de ani, am avut în 2021 o cu totul altfel de viață decât în anii precedenți, o viață foarte frumoasă, cum, în mod diferit, desigur, foarte frumoasă mi-a fost și în anii precedenți.

În 2021:

- am scris și publicat o carte de 285 de pagini

- am scris și dat la tipar o carte de 410 pagini

- am finalizat una din compozițiile mele muzicale mai vechi

Această compoziție se cheamă “Dintre sute de catarge”, ca minunata poezie a marelui poet Mihai Eminescu, pe versurile căreia, inspirat de ea, am compus-o. Vă reproduc primele două strofe:

„Dintre sute de catarge

Care lasă malurile,

Câte oare le vor sparge

Vânturile, valurile?

Dintre pasări călătoare

Ce străbat pământurile,

Câte-o să le-nece oare

Valurile, vânturile?”

În prima zi din an, zi de repaus, inclusiv pt mine ?, am încropit, pe telefon, un suport video pt piesă, gândit “de uz intern”, adică: la nivelul familiei mele.

Ei bine, mă încumet, acum, să fac public “clipul” -acceptați, vă rog, abuzul de limbaj- cu piesa “Dintre sute de catarge” însoțită de suportul video pomenit.”, a transmis Nicolae Robu pe Facebook.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal