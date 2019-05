Fost procuror: Mi-au slăbit roata mașinii ca să mă dau peste cap pe autostradă

foto: Pixabay.com

Roxana Ciucă a prezentat, vineri, la "Exces de putere", mărturia terbilă a unui procuror DNA.

Imediat ce a preluat un dosar sensibil, al celui care urma să devină procurorul general al României, Augustin Lazăr, procurorului i s-a pus în vedere să aibă grijă cum instrumentează acest dosar.

După ce i s-au pus nenumărate bețe în roate în dosarul lui Augustin Lazăr, a fost trimis înapoi de unde fusese detașat.

"L-am căutat pe domnul procuror să-mi dea un interviu, dar mi-a transmis că nu dorește să se expună. Pe scurt, se teme pentru viața lui", a explicat Roxana Ciucă.

"Mă tem de represalii! Nu înțelgeți că nu am fost lăsat în pace nici după ce am plecat din DNA? Îmi e teamă! Pe 9 februarie 2018, în dimineața aceea am constatat că îmi lipsea o piuliță de la prezonul roții din dreapta de la mașină. Ce să zic mai mult decât atât? Îmi e frică să vă dau interviu. Prezonul de la roata din dreapta era furat și celelalte 3 erau slăbite.

Eram pe autostradă, mă duceam la Pitești să fac revizia automobilului. Am mers cu 130 km/h și mă făceam praf într-o secundă! Într-o țară civilizată ar trebui orice om să spună ce-i supără, oamenii ar trebui să cunoască ce s-a întâmplat în DNA. Nu pot să cuantific și nu vreau să mă dau cu mașina peste cap, problemele sunt grave!", a spus procurorul Mierliță, ca răspuns la solicitarea reporterului Roxana Ciucă de a-i lua un interviu.