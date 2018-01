Fost șef al lui Eugen Stan, declarații șocante despre polițistul pedofil

Fostul șef de la Jandarmerie al lui Eugen Stan a oferit un interviu în exclusivitate pentru Antena 3, despre polițistul pedofil.

Ștefan Micu a povestit că a avut o relație apropiată de Stan, care l-a vizitat acasă de mai multe ori. În 2012, polițistul i-ar fi spus că are probleme de diabet și din această cauză lua foarte multe medicamente.

Nimic nu i-a dat de bănuit.

„Pe Eugen Stan îl cunosc de mult timp. În primul rând am fost colegi la Unitatea Militară de Jandarmi, am lucrat 4-5 ani de zile, după care eu am ieșit la pensie, cu această ocazie am rămas prieteni. Așa se face că legătura între mine și el a fost ...ne telefonam des. A venit la noi în casă. Nu a dat nicio impresie că are această problemă. Doar cu diabetul și lua multe pastile”, a declarat Micu.