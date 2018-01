Fosta soție a "polițistului pedofil" din Drumul Taberei care a șocat o țară întreagă, a vorbit despre relația cu agentul rutier.

Conform acesteia, cei doi au divorțat în urmă cu trei ani, iar, de atunci, nu ar mai fi păstrat legătura. Când a fost întrebată despre aflarea veștilor despre șocantul caz, femeia s-a declarat șocată.

"Eu sunt divorțată de el de trei ani de zile. Am divorțat de comun acord. Nu am mai luat legătura cu dânsul de atunci, și-a găsit pe cineva. Eu sunt cu fetița, nu s-a întâmplat nimic cu ea. Am văzut la televizor. Am fost șocată. Și eu și fetița. Suntem șocați cu toții. Îmi este foarte rușine, vă dați seama," a mărturisit fosta soție a lui Eugen Stan, în cadrul emisiunii "Acces Direct".

De asemenea, aceasta a mai declarat că Eugen Stan a păstrat rar legătura cu fetița sa. Atunci când a fost întrebată despre presupusa nouă iubită a polițistului, femeia a mărturisit că nu știe nimic despre ea.