Fosta subalternă a lui Kovesi și-a depus candidatura pentru șefia DNA

Fosta subalternă a Laurei Codruța Kovesi, Florentina Mirică, și-a depus candidatura pentru șefia DNA.

„Este dovada clară că o persoană absolut ștearsă de la Judecătoria Buftea e adusă direct la DNA. N-a făcut nicio zi de parchet de tribunal și vrea să ajungă șefa DNA după ce are un munte de achitări.

Doamna a fost de mână în permanență de Kovesi la CSM în dosarul disciplinar, în care a divulgat date secrete din dosare în prostie. Și astfel au devenit publice, desconspirându-se identitatea unor martori protejați. Astea sunt persoanele care vor să conducă DNA. Persoane care nu au experiență profesională. Dacă ar ajunge șefă la DNA, am avea aceeași problemă.. achitări, achitări. Cred că trebuie stabilit prin lege că un procuror care are achitări nu are cum să obțină o funcție de conducere”, a declarat Răzvan Savaliuc de la luju.ro.