Update: La ieșire de la DNA, Sorin Grindeanu a ținut să precizeze că în fața procurorilor a povestit aceleași lucruri ca și data trecută, despre episodul de pescuit de la Belina.

„Nu au fost lucruri noi, au fost chestii procedurale. Nu pot să intru în amănunte. Cred că a văzut toată țara că am fost la acel pescuit, doar o singură dată. Ceea ce am declarat și data trecută. Că am fost la pescuit, am pescuit, m-am întors la București. nu pot să dau amănunte, nueste procedural corect. Nu vreau să fac aprecieri. (...) Adevărul așa cum a fost. Că am pescuit. Am toată deschidera să vă răspund la întrebări la care pot să răspund și să nu încurc anumite lucruri procedurale de aici”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat despre relația cu Liviu Dragnea, acesta a spus: „Sinusoidală. Știți că sunt matematician”.

Știre inițială: Fostul premier Sorin Grindeanu a ajuns în urmă cu puţin timp la DNA.

La intrarea în sediul direcţiei anticorupţie, actualul şef al ANCOM a afirmat că a fost chemat în calitate de martor în dosarul Belina.

În luna septembrie anul trecut, Sorin Grindeanu a mai fst audiat la DNA în aceeași dosar.

Potrivit DNA, totul ar început în anul 2013, când „prin acţiunea concertată a unor persoane cu funcţii publice”, părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel (cu suprafaţă de 278,78 ha, respectiv 45 ha), situate în albia minoră a Dunării, ar fi trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, pentru ca, doar la câteva zile, să fie închiriate tot ilegal unei firme private.

Mass-media a a dezvăluit că societatea este firma Tel Drum. Insula Belina este locul preferat de pescuit al liderului PSD, Liviu Dragnea. Aici au fost facute pozele cu Liviu Dragnea şi fostul premier al României, Sorin Grindeanu.

Pentru realizarea transferului de proprietate au fost adoptate două hotărâri de Guvern, HG 943/2013 act cu caracter individual şi HG 858/2013 act cu caracter normativ, acte prin care ar fi fost încălcate prevederi din: Constituţiei României, Legea apelor 107/1996, Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, OUG 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", Legea 115/1999 a responsabilităţii ministerial şi Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă.

Demnitarii ar fi servit interesele unei societăţi Prin aceste fapte ar fi fost prejudiciat patrimoniul statului şi au fost vătămate interesele Administraţiei Naţionale „Apele Române”. „Totodată, au fost efectuate notări în cărţile funciare ale celor două imobile (insula Belina şi braţul Pavel) cu încălcarea dispoziţiilor din Codul Civil, pentru a ascunde titularul dreptului de închiriere şi pentru a facilita adoptarea hotărârilor de guvern menţionate”, acuză DNA.

Procurorii mai arată că în susţinerea acestor demersuri, persoane cu funcţii de decizie din Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi din Oficiul de Cadastru Teleorman, Biroul de Cadastru Alexandria, Administraţia Naţională „Apele Române" şi Consiliul Judeţean Teleorman au servit intereselor unei societăţi particulare, încălcând dispoziţii prevăzute în mai multe lege.

Transferul, doar prin lege Concret, fiind situate în albia minoră a Dunării, Insula Belina şi Braţul Pavel fac parte din domeniul public al statului prin efectul legii şi al Constituţiei, prin urmare nu puteau fi trecute în proprietatea vreunui consiliu judeţean prin hotărâre de guvern, ci doar prin lege. Sub pretextul realizării Complexului turistic, sportiv şi de agrement „Dunăre-Belina-Seaca", la data de 26 iulie 2013, Consiliul Judeţean Teleorman a înaintat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), o notă de fundamentare privind trecerea unor bunuri din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională „Apele Române", în proprietatea publică a judeţului Teleorman şi administrarea Consiliului judeţean Teleorman.