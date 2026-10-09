Fostul șef al BND arestat pentru trădare are un asociat în România: un fost secretar de stat în MApN, apropiat al lui Liviu Dragnea

Andrei Ignat (foto, dreapta) a fost asociat o scurtă perioadă de timp cu August Hanning (foto, stânga) într-o firmă din Dolj, în 2026. Surse foto: Hepta / site-ul MApN

August Hanning, fostul șef al serviciului german de informații externe BND, s-a asociat într-o firmă de consultanță cu fostul șef al Departamentului "Armamente" din MApN, arată o investigație a publicației Independent News.

Hanning a fost arestat pe 6 octombrie 2026 sub suspiciunea de înaltă trădare, după ce ar fi primit bani pentru a vinde informații secrete unui stat din spațiul ex-sovietic. Presa internațională a relatat că ar fi vorba de Azerbaidjan.

Hanning și Ignat au devenit asociați pe 1 aprilie 2026 în compania SC RV & RV Construct SRL, redenumită ulterior SC IDA International Defence Advisory SRL.

Firma are sediul în județul Dolj. În perioada respectivă erau în plină desfășurare discuții la nivel guvernamental cu companii care urmăreau să preia proiecte din programul SAFE pentru România. Grupul german Rheinmetall s-a profilat, în cele din urmă, drept beneficiar major al banilor alocați României prin SAFE.

Ce se știe despre firma din Dolj în care fostul spion-șef din Germania și un fost oficial MApN au devenit asociați

Conform Independent News, compania IDA International Defence Advisory SRL este fosta RV & RV Construct SRL, avându-l drept asociat unic pe Ion Alexandru.

În aprilie, acesta a schimbat numele firmei și a cesionat toate cele 20 de părți sociale către patru persoane. În noua formulă, firma avea următorii acționari:

Andrei Ignat , cetățean român - 40%;

, cetățean român - 40%; Petru Rus, cetățean român - 20%;

Manfred Georg Eduard Gustav Osterwald, cetățean german - 20%;

Dr. Hanning August Gustav Paul, cetățean german, născut la 16 februarie 1946, cu domiciliul în Berlin - 20%.

Andrei Ignat, asociatul majoritar, este numit administrator. Ignat este născut la 14 octombrie 1981 și are domiciliul în Calafat.

A condus Departamentul "Armamente" din MApN, cu rang de secretar de stat, din mai 2018 până în iunie 2019. În același an, presa din Dolj nota că secretarul de stat este fiul unui fost director adjunct al Direcției Silvice Dolj. Jurnaliștii doljeni au scris că Ignat ar fi ajuns în funcția din MApN pe filiera PSD Craiova.

În ianuarie 2019, secretarul de stat a sesizat Parchetul Militar, invocând "suspiciuni rezonabile" de ilegalitate în licitația pentru cele patru corvete multifuncționale, contract de peste un miliard de euro, pierdut în final de francezii de la Naval Group.

Conform celor consemnate în presa națională și locală la momentul respectiv, sesizarea către Parchetul Militar a avut drept scop împiedicarea francezilor să câștige contractul, deși oferta lor ar fi fost cea mai avantajoasă pentru statul român.

Newsweek România, în 2019: "Ignat, omul lui Dragnea, a fost schimbat din funcție după ce a sabotat licitația pentru corvete"

"Ignat a fost schimbat din funcție după ce a sabotat licitația pentru corvete. Surse din cadrul Ministerului Apărării au declara că Ignat a fost schimbat din funcție pe motiv că ar fi fost protejat de Liviu Dragnea, fostul lider al PSD.

Andrei Ignat a ajuns la șefia Departamentului "Armamente" în mai 2018, într-o funcție cu rang de secretar de stat, pe filiera PSD Craiova. Ulterior, a fost preluat de Liviu Dragnea, omul care visa să controleze toată țara din postura de șef al PSD.

Fără nici un dram de experiență în domeniul achizițiilor militare, Ignat s-a trezit că păstorește bugete de ordinul miliardelor de euro, bani care urmau să fie cheltuiți pentru înzestrarea Armatei Române. Până să ajungă șef la "Armamente", Ignat a lucrat în Ministerul Transporturilor", relata în iunie 2019 publicația Newsweek România.

Despre scandalul îndepărtării francezilor din programul achiziției de corvete, tot Newsweek a relatat astfel:

"Instalat în fruntea Ministerului Apărării pentru a-i face pe plac lui Liviu Dragnea, ministrul Gabriel Leș (ministrul Apărării la acel moment, n.r.) este într-o situație fără ieșire: respectă dorința șefului PSD și condamnă statul la plata unor daune, fie respectă legea și-l supără pe Dragnea. Miza este uriașă: 1,6 miliarde de euro pentru contractul de construcție de corvete și modernizare de fregate."

În cele din urmă, ministrul Leș l-a eliberat din funcție pe Ignat (în iunie 2019), invocând că activitatea managerială a Departamentului "Armamente" din MApN trebuie relansată.

Ce spune fostul secretar de stat despre asocierea cu fostul șef al spionilor din Germania: "A fost o onoare pentru mine"

Independent News precizează că a reușit să obțină un punct de vedere de la Andrei Ignat în legătură cu asocierea sa în firma din Dolj cu August Hanning. El a confirmat că fostul său asociat este aceeași persoană cu fostul șef al serviciului secret al Germaniei, suspectat de înaltă trădare.

"Ne-am cunoscut destul de bine și pentru mine a fost o onoare. Cred că pentru oricine din statul român ar fi fost, având în vedere experiența dr. Hanning. Legat de problemele pe care le are zilele acestea, vă imaginați că nu aveam de unde să știu ce se întâmpla în spate.

Am înființat firma cu intenția de a acorda consultanță în domeniul Apărării. Am fost acționar doar o lună și am ieșit, deoarece am ajuns la concluzia că nu putem găsi un teren comun pentru colaborare", a susținut Andrei Ignat.

Întrebat dacă firma de consultanță avea legătură cu interesele de afaceri în România ale companiei germane Rheinmetall, în special în ceea ce privește Programul SAFE, Ignat nu a confirmat și nici nu a infirmat.

"Ce pot să vă spun este că nu ne-am potrivit la planuri", a conchis el.