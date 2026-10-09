Der Spiegel: August Hanning, fostul șef al BND din Germania, arestat pentru spionaj și trădare, ar fi avut legături și cu China

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August Hanning, fostul șef al spionajului german arestat pentru presupuse acte de spionaj, a avut legături de durată cu un fost general chinez, a relatat săptămânalul Der Spiegel, citat, vineri, de dpa și Agerpres.

Publicaţia a precizat că Hanning, care a părăsit serviciul de informaţii externe al Germaniei în 2005, a călătorit în China de mai multe ori, unde îl cunoştea pe un fost oficial care lucrase la ambasada Chinei din fosta Republică Democrată Germană (Germania de Est).

Potrivit Der Spiegel, fostul general maior, identificat drept Wang Jianzheng, era un expert în chestiunile referitoare la Germania şi tradusese o serie de cărţi germane în limba chineză.

August Hanning a fost arestat săptămâna trecută sub bănuiala de divulgare de informaţii din documente confidenţiale furnizate de fostul său şef de personal cu agenţi de informaţii străini.

Presupusele activităţi au avut loc după ieşirea sa la pensie, când a lucrat în calitate de consultant independent pe probleme de securitate. Procurorii nu au comentat cu privire la ce informaţii cred că ei că ar fi putut fi furnizate.

Într-o declaraţie pentru Der Spiegel, avocatul lui August Hanning a respins acuzaţia că acesta a prejudiciat interesele germane şi a spus că inculparea sa este greşită.

Hanning ar fi spionat pentru azeri

Potrivit anchetatorilor, pentru redactarea raportului Hanning ar fi folosit documente secrete ale BND, pe care le primea prin intermediul fostului șef al reprezentanței sale, Manfred D. Acesta a fost reținut în aceeași zi. Anchetatorii cred că, în schimbul unor sume de bani, Manfred D. i-a transmis lui Hanning aproximativ 2.000 de documente, unele dintre ele secrete.

O parte dintre documente erau destinate informărilor confidențiale ale cancelarului Germaniei cu șefii serviciilor germane de informații. Cele mai recente dintre documentele descoperite datează din iunie 2022.

Parchetul federal a anunțat ieri că unul dintre materialele pregătite de Hanning era destinat unui angajat al unui serviciu de informații străin, fără să precizeze țara. Legăturile lui Hanning cu Azerbaidjanul erau cunoscute, însă. El făcea parte din conducerea Forumului Germano-Azer cel puțin din iulie 2025.

Anchetatorii cred că, după plecarea din serviciul public, Hanning a continuat timp de mai mulți ani să obțină ilegal materiale confidențiale ale BND și să le transmită unor terți. Președintele comisiei parlamentare pentru controlul serviciilor de informații, Marc Henrichmann, a spus că scurgerile de informații secrete amenință securitatea națională.

The Washington Post a scris că dosarul Hanning ar putea deveni unul dintre cele mai grave eșecuri de securitate ale BND de la sfârșitul Războiului Rece.

Deputatul german Roderich Kiesewetter a spus că asemenea cazuri provoacă prejudicii serioase relațiilor cu serviciile de informații străine.

Hanning a condus BND între 1998 și 2005, după care a ocupat funcția de secretar de stat în ministerul de interne al Germaniei. Anterior, lucrase în cancelaria federală și coordonase activitatea serviciilor germane de informații.