Fratele victimei de la Oneşti, mărturii exclusive: "Poliţia mi-a spus să stau liniştit că omul nu are antecedente şi e calm"

"Când am ajuns la fața locului am încercat să vorbesc cu Polițiștii. Unul dintre ei s-a recomandat ca fiind șeful Poliției. Mi-a spus să stau liniștit că totul este în regulă, că omul nu are antecedente, că se discută cu el să îl țină calm.

A doua întrebare a mea a fost ce echipaje au, cu ce se intervine şi mi-au spus că nu e nicio problemă, stai liniștit. Mi-au mai spus să nu merg pe intersecție ca nu cumva să mă vadă fratele meu", a spus la Antena 3, Paul Iștoan, fratele unuia dintre muncitorii sechestraţi şi uciși, luni, de Gheorghe Mureșan, într-un apartament din Onești.

Potrivit datelor, din analiza evenimentelor a reieşit că persoana care a coordonat toată această activitate a ajuns la finalul intervenției la fața locului.

Fratele victimei: "Se vedea clar că Poliţia nu este pregătită"

"Eu mă bazam că unul dintre ei ar fi fost șeful lor și direct coordonator. Parcă simțeai, un pic, că nici unul nu este autoritatea și coordonatorul ceva, ceva parcă se vedea, dar nu puteam să înțeleg, eram și eu în stare de şoc, am stat cuminte și i-am lăsat să își facă datoria.

Echipa de intervenție pe care am văzut-o a venit la aproximativ o oră, după ce am fost eu prima oară acolo.Cred că în jur de 15:30-16:00. Pur și simplu au venit, s-au îmbrăcat ușor, au mai stat un pic la țigară. Negociatorul le spunea să stea liniștiţi, că omul este calm. Practic, negociatorul nu s-a gândit că și unul din ostatici poate să cedeze psihic şi trebuia să ia în calcul și chestia asta", a mai zis fratele victimei.

Fratele victimei: "Poliţia a venit cu un baros. Atât"

"Vă imaginați doi oameni care au stat sub amenințarea cuțitului cinci ore. La un moment dat a cedat unul dintre ei, trebuiau să fie foarte pregătit și precauți. Nu cred că au fost și s-a întâmplat nenorocirea, plus că am întrebat mulți oameni, am încercat să mă uit pe filmări și să aflu cu ce au intervenit. Eu am văzut că aveau doar un baros", a mai spus fratele victimei.

Fratele victimei: "Ne-a anunţat că a fost găsit cu COVID-19"

"Am aflat și eu azi dimineață că ar fi fost lovit (n.r în momentul intervenţiei) şi la jumătate de oră am primit telefon de la firma de servicii funerare care comunica, cu Bacăul,și mi s-a spus că fratele meu a fost găsit cu COVID-19 și trebuie sigilat. El a avut COVID acum trei, patru săptămâni. Acum am înțeles că avem voie să avem să facem o înmormântare tradițională", a mai spus fratele victimei la Antena 3.

Întrebat de reporterul Antena 3, Berta Popescu, la ce se aşteaptă de la ministrul de Interne şi de la toate autorităţile, fratele victimei a spus că se aşteaptă să se ia măsurile necesare, astfel încăt aşa ceva să nu se mai întâmple în România.

"De acum încolo mă aștept să aibă un plan bun de a schimba toate procedurile care nu funcționează. Este clar pentru toată lumea, că toate procedurile pe care le-au folosit ei nu au funcționat, plus antrenamente foarte multe pentru toți polițiștii. Sunt de părere că se poate insista pe mai multe antrenamente, pe mai multe focuri în poligon, nu două, trei pe an, cum am auzit. Decât să demiţi pe cineva mai bine educi. Acolo trebuie schimbat fundamental, ca la nivel de țară să nu se mai întâmplă așa ceva", a mai spus fratele victimei, Paul Iștoan.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal