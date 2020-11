Dosar penal pentru un bolnav COVID-19, care a fugit din spital de trei ori într-o singură zi

"In cursul zilei de 15.11.2020, pe raza mun. Alba Iulia, organele de politie au identificat de trei ori o persoana de sex masculin care in aceeasi zi a parasit de fiecare data fara acordul personalului medical Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Alba, unde a fost internat in data de 14.11.2020, fiind diagnosticat cu virusul SARSCoV-2", se precizeaza in comunicatul Parchetului.

Omul a evadat profilactic - dimineaţa, la prânz şi seara

Nu se ştie exact ce a fost în mintea celui care în decurs de doar câteva ore a fugit de trei ori din spital, punând în pericol pe cei din jur. Profitând de faptul că salonul său era la parter şi nu era păzit, pacientul a tot încercat să ajungă acasă.

Prima dată bărbatul a fugit de dimineaţă din spital şi a fost prins de politişti în plină strada. A doua evadare a barbatul din unitatea medicala s-a petrecut în jurul amiezii, iar de această dată barbatul a reuşit să ajungă acasă de unde a fost recuperat de oamenii legii.

Seara, în jurul orei 19.00, barbatul a fugit din nou de pe sectia de Infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Alba Iulia şi a fost găsit de politisti tot acasă.

Potrivit legii, nerespectarea măsurilor de carantină sau de spitalizare dispuse pentru prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.