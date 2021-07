Fulgy va sta în arest la domiciliu în următoarele 30 de zile. Informaţii despre scandalul în care este implicat fiul Clejanilor

Fulgy se află în aceste momente la Judecătoria Sectorului 3, acolo unde se află în sală alături de cei doi avocaţi ai săi.

Fulgy, în arest la domiciliu pentru 30 de zile

"Mandat de arestare la domiciliu pentru 30 de zile pe numele lui Fulgeraş Manole Dan Constantin, băiatul Vioricăi şi a lui Ioniţă de la Clejani. A primit această măsură după ce l-a tâhărit pe un coleg jurnalist de la o altă televiziune şi mai apoi i-a dat un pumn. Respectivul coleg a şi scos certificat de la Institutul de la Medicină Legală.

A primit acest mandat de arestare la domiciliu pentru 30 de zile, însă trebuie să îl respecte. Nu are probabil să mai facă live-uri, sau să ia legătura cu anumite persoane, nu are voie să părăsească domiciliul. Dacă cumva a pus piciorul în afara domiciliului pe care l-a declarat la instanţă, automat acesta va primi măsura arestului preventiv pentru 30 de zile, această măsură îi va fi înlocuită cu arestul preventiv.

Vedem dacă va respecta sau nu Fulgy această măsură. Nu este primul scandal în care este implicat, are dosar pentru conducere fără permis, pentru conducere sub influenţa drogurilor. Mâine este citat la instanţă, tot aici la Judecătoria Sectorului 3, după ce şi-a ameninţat sora vitregă, că îi violează familia şi mai apoi îi omoară familia. Va veni mâine, pentru că femeia este disperată şi cere ordin de restricţie. Pe cealaltă parte şi fiica Clejanilor, Margherita este trimisă în judecată, tot pentru conducere sub influenţa drogurilor la volan. Problemele se ţin lanţ de copiii familiei Clejanilor, după ce chiar Fulgy spune pe Facebook în postările pe care le face, că a avut tot timpul bani la discreţie şi a cheltuit într-o seară 300.000 de euro la cazino", a relatat Roxana Ciucă, reporter Antena 3, care a stat de vorbă cu cei doi avocaţi ai lui Fulgy.

Fiul Clejanilor îşi regretă fapta, ba chiar a început să plângă în sala de judecată

"Cu certitudine regretă situația în care se află și regretă motivele pentru care a ajuns în această situație. El se află sub imperiul unei măsuri restrictive, arestul la domiciliu. Plasarea lui în arest la domiciliu, nu prezintă niciun fel de pericol social. Dacă va încălca această măsură, riscă o măsură mai aspră, singura mai aspră este arestul preventiv. Din cunoştinţele mele, nu consumă niciun fel de substanţă. Nu sunt aici pentru a comenta situaţia lui medicală. Am fost angajat în acest dosar şi mai multe nu vă pot spune. Dosarul nu este public. Măsura este clară, arestul la domiciliu", a declarat primul avocat care a ieşit din Judecătoria Sectorului 3.

În schimb, cel de-al doilea avocat al fiului Clejanilor, spune că starea clientului său era bună. Mai mult, acesta a declarat, că Fulgy îşi regretă fapta, ba şi şi-a manifestat acest regret "în mod concret, nu formal". "A spus că regretă şi îşi cere şi scuze", a adăugat avocatul.

Fulgy a agresat sâmbătă un jurnalist, iar apoi i-a furat telefonul

Fulgy a fost reţinut de Poliţie, sâmbătă seară, după ce a bătut un jurnalist şi i-a furat telefonul mobil, pe stradă.

Tânărul a ajuns în arestul Poliţiei, după ce, pe tot parcursul zilei de ieri, dar şi vineri seara, a fost implicat în mai multe scandaluri cu familia sa.

Fiul Vioricăi şi al lui Ioniţă de la Clejani, a făcut un scandal monstru vineri seara şi şi-a acuzat tatăl că l-a sechestrat în casă, dar şi că îl şantajează.

Mai mult, el a mers şi la sediul Poliţiei, acolo unde a scris o plângere împotriva tatălui său, însă înainte să o semneze a rupt-o şi a anunţat că nu îi poate face rău tatălui său.

Sâmbătă după-amiază, Fulgy a fost implicat într-un nou scandal cu un jurnalist. Potrivit poliţiştilor, Fulgy l-a lovit cu pumnul pe jurnalist şi i-a furat telefonul, iar acesta din urmă a sunat la numărul unic de urgenţă 112.

"La data de 10.07.2021, în jurul orei 14.00, Secția 12 Poliție a fost sesizată, prin apel 112, de către un jurnalist, cu privire la faptul că în timp ce realiza un reportaj despre o familie cunoscută în spațiul public, un membru al familiei l-a lovit cu pumnul și l-a deposedat de telefonul mobil. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 12, care au luat legătură cu persoana vătămată, stabilind că cele sesizate se confirmă, reporterul recuperând telefonul până la sosirea polițiștilor. Tânărul reclamat a fost condus la audieri la sediul subunității de poliție. Au fost identificați și audiați mai mulți martori, fiind vizionate și mai multe seturi de imagini. În cauză sunt efectuate cercetări, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie, cu tânărul în cauză în stare de reținere", se arată într-un comunicat al Poliţiei.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal