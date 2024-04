"Am crezut că aici îmi e sfârşitul" | Furtună puternică în Bucureşti. Un copac a fost doborât de vânt lângă un tramvai din Sectorul 2. Trei linii de transport au fost blocate

Furtuna a produs pagube însemnate în mai multe zone din ţară. În Bucureşti, traficul a fost afectat după ce un copac a fost doborât de vânt lângă un tramvai. Vatmanul şi călătorii au avut atacuri de panică.

Pompierii din Capitală au avut până la această oră 68 de intervenții, din cauza vântului puternic care a dus la căderea mai multor unor copaci sau stâlpi.

Liniile de transport 16,36 şi 5 au fost blocate, după ce un copac a căzut lângă tramvaiul 36, spre disperarea călătorilor.

"L-am văzut cum a căzut pe mine. Am auzit o bubuitură puternică. Am zis că mă omoară. Toți călătorii au fost evacuaţi. Sunt foarte speriat că am zis că este gata, aici îmi este sfârşitul. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem bine. Toţi copacii de aici sunt însemnați şi trebuie tăiați, dar dacă nimeni nu face nimic", spune vatmanul care a tras o sperietură groaznică.

"Am făcut multe reclamații pentru copacii de aici, dar nimeni nu face nimic. Stăm zilnic cu frică", spune o femeie care locuiește în zonă.

În galeria foto de mai jos puteţi urmări imagini cu pagubele produse de rafalele de vânt puternic în Bucureşti şi în ţară.

Rafalele de vânt puternic au făcut ravagii în ţară

Incidentele pe fondul avertizărilor Cod portocaliu și Cod galben de vânt puternic, în vigoare de marți, de la ora 8.00, s-au înregistrat în județele Alba, Bihor, Botoșani, Buzău, Cluj, Dâmbovița, Giurgiu, Hunedoara, Ilfov, Mureș, Prahova, Suceava și Vâlcea precum și în municipiul București.



În aceste zone, pompierii au intervenit pentru degajarea a 13 elemente de construcție, a 60 de copaci doborâți de vânt și a patru stâlpi căzuți pe carosabil. Au fost avariate trei case și 16 autoturisme.

Tot ca urmare a vântului puternic, au fost suspendate manevrele în toate porturile de la Marea Neagră, precum și trecerile cu feriboturile din Zimnicea și Turnu Măgurele către Bulgaria.

În șapte localități din județul Harghita s-au înregistrat avarii la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

Potrivit IGSU, în urma evenimentelor consemnate până marți după-amiază nu au fost înregistrate persoane rănite.

Cod portocaliu și cod galben de vijelii și vânt puternic

Meteorologii anunță fenomene meteo extreme şi au emis atenționări cod galben și cod portocaliu de vijelii și vânt puternic, până marți seara, pentru întreaga țară.

Cele mai afectate zone vor fi nordul Transilvaniei și al Moldovei, dar și sudul țării, inclusiv Capitala.

Codul portocaliu este valabil în intervalul 2 aprilie, ora 08:00 – 2 aprilie, ora 18:00. Vântul va avea intensificări susținute în județele Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud, Suceava, Neamț și Botoșani, iar mai ales după-amiaza și în județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov și municipiul București, Călărași, Ialomița, Prahova, Buzău, Brăila și zona continentală a județelor Constanța și Tulcea.

Rafalele de vânt vor avea viteze în general de 80 – 85 km/h, iar la altitudini mari, în zonele montane, vor depăși 120 km/h.