Gabriel Bebeșelea, dirijor principal la Filarmonica George Enescu alături de maestrul Christian Badea

De asemenea, o noua distincţie instituţionala, "Artist in rezidenta" a fost lansată in premiera in România, iar pianistul Daniel Ciobanu a devenit primul artist in rezidenta al filarmonicii George Enescu in stagiunea 2020-2021.

Într-un an dificil, in care majoritatea instituțiilor culturale și-au închis porțile și au înghețat proiectele, Filarmonica George Enescu a oferit publicului mai multe realizări de înaltă ținuta artistica.

La conducerea orchestrei va fi Gabriel Bebeșelea, un dirijor cu o mare experiență, cunoscut internațional, care va avea în stagiunea 2020-2021, trei concerte.

"Una dintre preocupările mele principale va fi de a dărâma bariera dintre public și scenă. După părerea mea, în secolul XXI, această barieră e oarecum artificială. Publicul are nevoie de o poveste, acest lucru se poate realiza în mai multe moduri. Una dintre preocupările mele majore este aceea de a realiza așa-zisele concerte concept. Cred că și publicul a sesizat că, atunci când veneam la filarmonica George Enescu, fiecare concert avea o îmbinare specială, chiar dacă nu erau aparent conectate. Întotdeauna a existat o legătură, a existat un fir roșu care să creeze această conceptualizare", a declarat Gabriel Bebeșelea, dirijor principal al filarmonicii George Enescu.

De asemenea, dirijorul și pianistul Christian Zacharias a acceptat în luna aprilie titlul de director de onoare al filarmonicii începând cu stagiunea 2020-2021.

Filarmonica încearcă să atragă muzicieni de mare valoare, omologați internațional, pentru o colaborare frecventă cu instituția. Pianistul Daniel Ciobanu este primul artist in rezidenta. De asemenea, în cadrul anului Beethoven, vor fi transmise șapte simfonii ale marelui compozitor german până la finalul anului.

De la debutul pandemiei, concertele filarmonicii s-au mutat in online. Dacă inițial au fost transmise înregistrări ale unor concerte memorabile, acum orchestra și corul filarmonicii susțin alături de soliști valoroși concerte live în fiecare joi la ora 19.00 în sala mare a Ateneului Român. Cu toate acestea, criza sanitară a afectat grav instituția.

Reprezentanții instituției spera ca la începutul anului următor toate concertele sa poată fi susținute cu public.