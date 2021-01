Gabriel Cotabiţă, minune a medicinii, după vindecarea de COVID-19: Declarații exclusive despre cum i s-a îmbunătăţit vederea şi a scăpat de ochelari

Îndrăgitul artist Gabriel Cotabiţă a fost diagnosticat cu COVID-19 la începutul lunii ianuarie. Anunţul a fost făcut de fiica sa care a precizat că nu ştiu cum a luat acesta virusul Sars-Cov-2. A început să aibă simptome, iar în urma efectuării unui test, a fost declarat pozitiv.

Ajuns la vârsta de 65 de ani şi cu un istoric medical încărcat, artistul fiind şi victima unui infarct în urmă cu 6 ani, Gabriel Cotabiţă a fost internat în spital, unde medicii au monitorizat cu atenţie starea sa de sănătate.

După ce s-a vindecat, artistul a observat că vederea la distanţă i s-a îmbunătăţit

"De când am ieşit din spital nu am ieşit la plimbări. Mai mult am stat acasă. M-am întâlnit cu prieteni, cei care au venit la mine, în special, pentru simplul motiv că încerc să îmi revin din punct de vedere al stării psihice.

După ce treci prin evenimente de genul ăsta tu trebuie, în primul rând, să refaci din punct de vedere psihic, multe. Să îți recapeţi încrederea în sine. În permanenţă, tu trebuie să ai discuţii personale cu tine”, a spus Gabriel Cotabiţă

Chiar dacă este în grupa de risc, Gabriel Cotabiţă a contractat o formă uşoară a bolii şi a urmat tratament, sub supravegherea medicilor.

"E bine, este pe mâini bune. Ţinem legătura cu el zilnic şi, de asemenea, şi cu medicii. Nu avem cum să mergem să îl vedem date fiind procedurile în vigoare. A fost depistat de ceva vreme. Nu mai ştiu exact de câte zile, dar sperăm să iasă totuşi testul negativ cât de curând zilele acestea şi să poată să se întoarcă acasă. Nu este o formă gravă, nu este intubat, nu este la ATI. Pur şi simplu necesită să fie monitorizat, având şi alte probleme de sănătate”, a declarat Aela, fiica artistului la Antena Stars, potrivit Spy News.