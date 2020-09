Gabriela Firea spune că a fost ameninţată de fratele lui Nicuşor Dan şi de afaceristul "Câine": "Să am grijă că o voi păţi"

"Dăm la o parte trecutul şi prezentul domnului Mitrache, dar faptul că a construit ilegal în parc, pe spaţiul verde spune totul. Dăm la o parte traficul de droguri, traficul de persoane, lăsăm cine este domnia sa şi care îmi transmite şi mie acum mesaje de ameninţare, pentru că asta s-a întâmplat azi. Fratele domnului Nicuşor Dan îmi transmite mie mesaje de ameninţare, că o se ocupe el de mine, de familia mea."

"Mi-au transmis prin tot felul de interpuşi, "Câinele", domnul "Câine" cum îi spuneţi şi dvs., mi-au transmis că să am grijă că o voi păţi pentru că s-a transmis către presă această înregistrare, cu domnul Dan care face trafic de influenţă la Sectorul 4 şi că voi avea de suferit. Nu este normal să se ajungă la aşa ceva."

Gabriela Firea, ameninţată de afaceristul "Câine"

Întrebată de Mihai Gâdea cum a primit mesajele de ameninţare, Gabriela Firea a răspuns: "Mesaje directe, mesaje - Ai grijă că domnul Mitrache are ac de cojocul tău".

"Voi avea grijă ca în dezbaterea la care tot consideră domnul Dan nu am curaj să vin, o să-i demonstrez că nu am de ce să mă tem şi la dezbaterile de săptămâna viitoare, o să aduc tot ceea ce este necesar şi în susţinerea acestor afirmaţii.", a mai spus Gabriela Firea.

Gabriela Firea: "Nicuşor Dan apără un interlop"

În aceeaşi emisiunea, Gabriela Firea a spus despre Nicuşor Dan: "Cred că sunt lucruri care au scăpat de sub control, au ajuns mult prea departe. În loc de o recunoaştere a situaţiei în care a intrat, a accentuat că este bine ce a făcut, apărând o ilegalitate şi apărând un interlop şi mai mult decât atât, prin persoane astăzi mi s-au transmis ameninţări să nu mai discut despre acest subiect, să nu mai am postări pe Facebook, să nu mai am niciun fel de declaraţie că o să ocupe ei de mine".