Gabriela Firea, despre incidentul de la Cotroceni: ”Nu mai cred în coincidențe și mi se conturează ideea unui scenariu”

Foto: Gabriela Firea/ Facebook

Scandal la recepția organizată de Administrația Prezidențială la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Europei.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a fost mutată de cei de la protocol de lângă echipa guvernamentală, într-o altă zonă. Pentru nu a crea o dispută, Gabriela Firea și-a schimbat locul, însă nu și-a regăsit numele pe bilețelele aflate în noua zonă.

Primarul Capitalei a avut o intervenție telefonică la ”Sinteza Zilei”, în care a explicat incidentul de la Cotroceni.

”Urmărind încă o dată imaginile difuzate de dumneavoastră pot spune că sunt în situația să trag mai multe concluzii decât atunci când se întâmplau acele lucruri. M-am gândit să nu onorez invitația mai ales că în ultima perioadă Președintele a fost destul de acid cu colegii mei. Colegii mei au spus ca e mai înțelept să mergem azi, de Ziua Independenței și Ziua Europei, din respect pentru această instituție. Nu mai cred în coincidențe și mi se conturează ideea unui scenariu. M-a sunat un coleg care este la un site și mi-a zis că are imaginea în care eu alături de un coleg din Opoziție, discutam și am fost fotografiați. M-a întrebat dacă putem fi publicați. Apoi mi-a spus că nu o mai publică pentru că îi e teamă de reacțiile de la Cotroceni. Nu mi s-a întâmplat să văd o așa teamă ca jurnaliștii să nu cumva să surprindă ceva ce nu trebuie și să difuzeze strict anumite imagini cu anumite unghiuri. De aceea nici nu aveți cadrele cu mine când eram izolată într-un colț.”, a declarat Gabriela Firea, pentru Antena 3.

Primarul Capitalei a povestit concret cum s-a petrecut toată scena.

”Am ajuns la Cotroceni. M-am bucurat de o atenție deosebită pentru că în momentul în care doream să ne așezăm am fost preluată de o domnișoară și un domn care mi-au spus că eu nu pot să rămân în zona cu miniștrii. Premierul a spus că dorește ca eu să rămân acolo. Au intervenit toți miniștri și au insistat să rămân. La toate ceremoniile oficiale, inclusiv la Parlament când sunt invitată, Primăria Capitalei are locul lângă zona instituțiilor publice centrale.

Domnul consilier în domeniul politic vine din spate lângă domnul Oprișor tocmai la indicația doamnei de la Protocol, probabil nu voiau să mă aibă in preajmă. Sunt dezamăgită de atitudine și m-aș bucura să aflu că domnul Iohannis nu știa de aceste strategii ale Administrației Prezidențiale.