Gabriela Firea, despre operația care i-a schimbat viața: Sunt mult mai bine acum. Probabil că trebuie să avem momente de cumpănă ca să devenim mai înțelepți

Gabriela Firea a acodat în exclusivitate, pentru Antena 3, primul interviu după problemele de sănătate pe care le-a întâmpinat. Primarul General al Captialei a dezvăluit toate detaliile despre operație.

”Acum este mult mai bine față de perioada din iarnă până de curând și mă bucur. Stăteam să mă gândesc cum noi oamenii ne întristăm și nu ne dăm seama cât de bine este când suntem sănătoși și avem familia aproape. Probabil că trebuie să avem și momente de cumpănă în viața noastră ca să devenim mai înțelepți.

Am fost operată prima dată la parascopic și am crezut că s-a terminat și va fi bine. Dar din păcate a mai trebuit intervenția mai dificilă de pe 22, tratamente și regim alimentar. Externarea a fost tot vineri. Vienrea pentru mine are o semnificație aparte”, a declarat Gabriela Firea.