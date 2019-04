Gabriela Firea, despre relația cu Liviu Dragnea: Am primit mesaj de la el când eram în spital. Am vorbit la telefon despre proiecte

Gabriela Firea a vorbit la emisiunea ”100 de minute” despre relația pe care o are acum cu Liviu Dragnea.

”Unii se gândeau că dată fiind intervenția dificilă pe care am avut-o nu mă voi mai întoarce la Primărie. Lucru care nu putea să se întâmple în ceea ce mă privește. Sunt un om foarte încrezător. M-a întristat că lupta politică merge până acolo, să lansezi niște informații cu privire la o persoană pe care nu ai întrebat-o nimic. Pot spune chiar că a fost o răutate. Când a apărut mesajul eram la o ședință împreună cu colegii mei. Nu mă mai surprinde nimic.

Despre împăcarea cu Liviu Dragnea, a făcut primul o declarație în acest sens. A reluat declarația într-o emisiune la Antena 3 și a spus că poate și domnia sa a greșit poate și eu am greșit. În acea perioadă de spitalizare în care am primit mesaje de încurajare, am primit mesaje și de la politicieni: de la domnul Tăriceanu, de la doamna Dăncilă și chiar domnul Dragnea. Am răspuns cât am putut să răspund. În acea perioadă au avut loc primele discuții. Apoi am vorbit telefonic și s-a manifestat interesul de a porni proiectele între Primăria Capitalei și Guvern.De ce să sufere bucureștenii pentru o dispută politică. Nu se poate șterge cu buretele ceea ce am spus. Vedem dacă vrem să reînnodăm dialogul.”, a spus Gabriela Firea.