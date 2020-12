Gabriela Firea: "Citiţi şi vă cruciţi! Cîţu şi ministrul 'Grindă' au comis-o!"

Fostul primar general îl citează pe avocatul Gheorghe Pipearea, care a constatat că Guvernul a virat bani către Primăria Capitalei cu scopul de a fi transferaţi RADET, o instituţie în faliment, fără salariaţi şi al cărei patrimoniu a trecut la o altă companie.

Această inginerie financiară s-ar fi făcut sub pretextul finanţării funcţionării sistemelor de încălzire a populaţiei.

Postarea Gabrielei Firea, în continuare:

"Citiţi şi vă cruciţi! E grav! Daţi mai departe! Se sesizeaza instituţiile statului? Ce a descoperit avocatul Gheorghe Piperea:

Cîtu și ministrul 'Grindă' au comis o mega-deturnare de fonduri - au dispus virarea de la buget către Primăria Generală, pentru a fi re-virată către RADET, a unei sume de cca 64,5 mil lei, pentru 'funcționarea sistemelor de încălzire centralizată a populației'.

Gheorghe Piperea: Cîţu şi ministrul 'Grindă', operaţiunea Bani pentru RADET

Numai că RADET nu mai face parte din acest sistem - e în faliment (pentru că așa a impus Elcen), nu mai are salariați, nu mai are în administrare infrastructura de țevi de distribuție, nu mai are afacere. Acestea au trecut la Termoenergetica!

Ce mai poate face RADET cu acești bani publici (în afară de a plăti onorariu “de succes” de 2,75% lichidatorilor)?

Oare premierul interimar, generalul Ciucă, știe ce i se întâmplă în ogradă?

PS: Evident că redistribuirea acestor bani nu se putea face prin simplu ordin de ministru. Dar s-a făcut. Ce lege, ce buget, contează doar umplerea desăgilor, că vine Crăciunul", se arată în postarea redistribuită de Gabriela Firea.