Gabriela Firea, referendum pe Facebook pentru taxa Oxigen: 'Sunteţi de acord cu interzicerea maşinilor care poluează?'

Întrebarea la care bucureștenii sunt îndemnați să răspundă este „Sunteți de acord cu interzicerea circulației mașinilor care poluează în centrul orașului și cu introducerea vinietei Oxigen pentru restul Bucureștiului?”

„Vă întreb direct, dragi bucureşteni. Sunteţi de acord cu acest proiect? Oxigen pentru Bucureşti? Sunteţi de acord să fie interzise în centru maşinile care poluează non-euro, euro 1 şi euro 2, iar euro 3 să plătească vinieta, iar în restul oraşului să plătească vinieta şi cele care poluează foarte intens? Sau nu sunteţi de acord. Ar fi păcat să pierdem acest moment şi să nu aflu direct opinia dumneavoastră”, a spus Gabriela Firea.

Gabriela Firea a revenit vineri cu declarații pe aceeași temă. Primarul general al Capitalei susține că peste 90% dintre mesajele pe care le-a primit sunt împotriva taxei Oxigen.

”Chiar dacă eu am spus că e neceasară această taxă pe oxigen, valul de mesaje pe care l-am primit acum mă îndreptățește să cred că am procedat corect acum când am venit cu această întrebare. Un număr record de persoane au interacționat cu mine. Peste 90% dintre persoae mi-au cerut să renunțăm la această taxă. Noi continuăm să primim mesaje, le centralizăm, iar luni vă voi anunța concret ce decizie vom lua. E foarte important pentru mine ce cred cetățenii”, a spus Firea.