Gabriela Firea rupe tăcerea despre starea sa de sănătate: "S-au lansat informații toxice despre mine"

foto: captura Antena 3

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat miercuri, în exclusivitate la Antena 3, că se pregătește pentru o a treia operație, dar că de luni a revenit la serviciu pentru a-și continua proiectele de la primărie.

"Sunt într-o perioadă de recuperare după o operație destul de dificilă la colon și mă pregătesc pentru următoarea intervenție chirurgicală de peste circa o lună pentru integrarea finală a colonului și este normal ca în această perioadă să am mai puține apariții publice dată fiind situația mea.

Dar de luni am început deja serviciul, sunt la program, am foarte multe ședințe, iau decizii și am fost și astăzi surprinsă, ca și probabil majoritatea bucureștenilor - și nu doar a lor, ci și a românilor - când un domn politician, fără ca măcar să se asigure de veridicitatea informației lansate, a anunțat că din motive medicale mă voi retrage, îmi voi da demisia și pe cale de consecință vor fi alegeri anticipate la Primăria Capitalei.

Eu nu am ascuns nicio secundă situația mea medicală. (...) Nu am făcut un secret că m-am simțit rău în ultimele luni, începând cu decembrie. Am urmat mai multe tratamente sperând să nu ajung la această operație pe care am realizat-o acum două săptămâni și jumătate (...) Medicii au fost alături de mine, familia, prietenii și de aceea este o mare părere de rău că se fac ori glume nesărate ori se lansează informații toxice pe seama unui subiect atât de sensibil", a spus Gabriela Firea, la "Punctul de întâlnire", cu Radu Tudor.

Gabriela Firea spune că peste o lună este programată deja pentru o nouă operație, a treia, la Spitalul Clinic Cantacuzino din Capitală.

