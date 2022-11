Gabriela Firea: ”Studenții pot obține credite de maximum 10.000 de euro, cu dobânda plătită integral de stat”

Studenții pot obține credite de maximum 10.000 de euro, pe o perioadă de până la 10 ani, cu dobânda plătită integral de stat, anunță Gabriela Firea pe o rețea socială.

Sursa foto: Gabriela Firea / Facebook

„Un student bun este cel care te va învăța și pe tine, profesorul său, ceva.” - matematicianul Irving Kaplansky.

Dragi studenți, astăzi este ziua voastră. La mulți ani! Aveți toată prețuirea mea pentru eforturile pe care le depuneți pe băncile facultăților pentru a vă asigura un viitor, pentru a dezvolta societatea noastră.

Din 1941, la fiecare 17 noiembrie se celebrează Ziua Internațională a Studenților pentru a marca prezența studenților în evenimentele care au schimbat lumea.

Studenții, tinerii în general, trebuie în primul rând ascultați. Încă de la începutul mandatului de ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse am fost deschisă și am avut întâlniri cu organizațiile studențești și de tineret. Alături de colegii mei, am încercat să facem posibile multe dintre cererile și nevoile studenților, în contextul actual al crizei economice generată de scumpirile la energie.

„Student Invest” este un proiect extrem de important pentru studenți, inclus în pachetul „Sprijin pentru România”. Studenții pot obține credite de maximum 10.000 de euro, pe o perioadă de până la 10 ani, cu dobânda plătită integral de stat. Se pot plăti taxele de studii, cursuri, rechizite sau alte echipamente care să-i ajute pe studenți pe timpul facultății. Studenții pot merge deja la CEC Bank, băncile cooperatiste afiliate CreditCOOP și Libra Bank.

Chiar în această dimineață am aflat că au fost înregistrate deja primele cereri din partea unor studenți. Mă bucur nespus că acest program lucrat împreună cu Fondul Român de Contragarantare este de interes pentru studenți.

La concursul național de proiecte studențești organizat în acest an, au fost alese 10 proiecte care primesc finanțare, aproape 430.000 de lei, din bugetul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Circa 1.400 de studenți vor fi implicați direct în aceste proiecte.

În această vară, am alocat fonduri taberele studențești și am pus la dispoziție organizațiilor și a universităților 3.500 de locuri la mare, munte și Delta Dunării. Mă bucur că au fost ocupate aproape toate locurile.

Sigur că mereu este loc de mai bine și voi milita mereu pentru mai multe fonduri și proiecte destinate tinerilor și studenților din România. Sunteți viitorul acestei țări și trebuie să fiți sprijiniți”, transmite Gabriela Firea pe o rețea socială.