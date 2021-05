Garda de Mediu: ”Poluarea în România face mai multe victime decât COVID”. Motivul pentru care nu se vorbește despre acest lucru

”Pentru COVID am pus în mişcare forţe, am cheltuit bani extraordinar de mulţi, am ţinut lumea în case, pentru poluare aproape nu facem nimic.

Nu sunt bani, nu sunt forţe, nu sunt ministere care să lucreze în comun, dar numărul victimelor este mai mare la poluare”, a declarat Octavian Berceanu, vineri seara, potrivit digi24.ro.

Comisarul general al Gărzii de Mediu a mai atenționat și că daunele sunt şi ele foarte mari.

”Amprenta pe care o presupune poluarea de mediu este mult mai mare. Nu vorbim de mediu în această ecuaţie pentru că problema de mediu, amprenta pe care o presupune poluarea de mediu este mult mai mare.

Garda de Mediu: Nimeni nu vorbeşte despre asta, pentru că ne scade foarte mult productivitatea în muncă

Daunele sunt mai mari decât daunele de la COVID, dar nimeni nu vorbeşte despre asta pentru că ne scade foarte mult productivitatea în muncă”, a mai precizat Berceanu.

De la începutul pandemiei COVID-19 în România și până vineri, 28 mai 2021, au murit 30.174 de persoane diagnosticate cu infecţie cu SARS CoV-2.



