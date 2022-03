8 scenarii pentru sfârşitul războiului Rusiei în Ucraina analizate de generalul Mircea Mîndrescu: "Sunt posibile, dar au şi anumite condiţii"

Este a 36-a zi de război, iar rușii nu dau semne că vor pune curând capăt masacrului. Noaptea trecută au fost bombardamente în orașul Irpin, dar și în regiunile Harkov și Donețk.

Peste 380 de copii au fost uciși sau răniți în Ucraina de la începutul războiului. Potrivit Ministerului Sănătății din Ucraina, 264 de unități sanitare au fost avariate de la începutul războiului, 13 spitale specializate au fost complet distruse, iar șase medici au fost uciși și 18 au fost grav răniți.

790 de instituții de învățământ au fost avariate de bombardamente, dintre care 75 au fost complet distruse.

Presa din Ucraina a publicat 8 scenarii luate în considerare pentru sfârșitului războiului declanșat de Rusia în Ucraina:

1. Resursele militare ale Rusiei se vor epuiza

2. În urma sancțiunilor, Rusia se va prăbuși economic şi va ajunge în pragul unei catastife umanitare

3. Occidentul va intra în război

4. Ucraina va accepta cerințele Rusiei

5. Va fi aplicat armamentul nuclear

6. China va deveni parte a conflictului

7. Rușii vor fi treziți la viaţă de gigantii tehnologici

8. Putin va fi ucis sau va avea loc o lovitură de stat.

"Scenariile par foarte posibile, dar trebuie făcută o analiză obiectivă asupra condițiilor care ar putea duce la îndeplinirea sau neîndeplinirea acestor scenarii.

Până la urmă acestea țin de un anumit centru de greutate, care are anumite calități care îl determină, care are anumite cerințe pentru ca el să existe şi care are anumite vulnerabilități.

Dacă acum aceste scenarii par posibile, odată cu trecerea timpului numărul lor va scădea sau vor apărea altele, pentru că până la urmă poate exista decât un singur viitor", a spus generalul (r) Mircea Mîndrescu, fost comandant NATO, la Antena 3.