Generalul acuzat de asasinatul ministrului Milea rupe tăcerea: „S-a împușcat pe scaun. Ceaușescu era bulversat când a auzit”

Invitat la Sinteza Zilei, generalul Coneliu Pârcălăbescu, a povestit episodul în care generalul Milea s-a sinucis în biroul său cu un pistol în zona inimii. Când a auzit împușcătura acesta se afla pe hol în proximitatea lui Vătămănescu care era agentul de securitate destinat să-l protejeze pe Milea, fost ministru al apărării naționale între 1985 și 1989.

„Mă uitam la televizor și când am auzit acest neadevăr că l-am asasinat pe generalul Milea, aproape mi-a căzut tavanul în cap. (...) După terminarea Comitetului Politic Executiv în ziua de 1989 decembrie generalul Milea a ieșit aproape de ora 9 după ședință.(...)A cerut un pistol pe hol. În stanga cum venea pe hol era un pluton de transmisiuni. I-a spus ofițerului care a comandat plutonul respectiv să-i dea pistolul”, a precizat Pârcălăbescu.

„Când am auzit împușcătura am ieșit imediat și m-am aproapiat de Vătămănescu (...) L-am văzut pe ministru se străduia să se așeze pe canapea. Era în viață. Era conștient pe scaun. Pe scaun s-a împușcat. A încercat să dea scaunul la o parte și să se așeze pe canapea. În momentul respectiv i-am zis lui Vătămănescu să-l ia de partea suparioară a corpului, eu de picioare și l-am pus pe canapea. Mișca doar, nu mai vorbea. Ochii îi erau închiși. Am dat ordin să cheme pe cineva de la cabinetul medical. Între timp mi s-a zis să îl anunț pe Ceaușescu ce s-a întâmplat deoarece a avut loc în biroul meu. (...) Am fost la Ceaușescu și i-am raportat situația de la biroul de la etajul 6 că ministrul Apărării s-a împușcat. Ceaușescu a fost șocat. Era bulversat când a auzit”, a declarat Corneliu Pârcălăbescu.

