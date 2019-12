Generalul Pârcălăbescu, acuzat de asasinarea lui Vasile Milea: "S-a sinucis în biroul meu"

Generalul Corneliu Pârcălăbescu, cel care e acuzat de asasinarea generalului Milea, șeful Gărzilor Patriotice și ministru al Apărării Nașionale pe vremea lui Ceaușescu, face dezvăluiri cutremurătoare la Sinteza Zilei despre perioada Revoluției din 1989.

"Pe 15 decembrie 1989 am fost instalat în funcție de generalul Coman. Am fost șeful directorul de cabinet al generalului Milea, iar propunerea pentru șef de Stat Major a fost făcută de generalul Milea și generalul Olteanu. I-am fost coordonator direct lui Milea din 1987 până în 1989. Înainte să ajung pe această funcție importantă, am lucrat direct cu generalul Milea, care era ministrul Apărării Naționale atunci".

Corneliu Pârcălăbescu a răspuns acuzațiilor făcute de generalul Dan Voinea, cum că l-a asasinat pe generalul Milea.

"Nu știu care sunt problemele pe care le are generalul Voinea, dar sunt doar miciuni. Modul în care s-a sinucis Milea... generalul Botoș, care era procurorul general al României atunci, a numit doi ofițeri din cadrul Parchetului Militar care timp de doi ani de zile au studiat și au analizat toate problemele respective. Am fost chemat de șase ori în legătură cu această problemă ca în final dosarul să se claseze ca fiind nefondat. Nu știu de unde a luat Voinea această chestiune că eu l-am ucis pe generalul Milea. Nu cunoaște... dar toate declarațiile sunt la dosar. Eu m-am dus personal la Ceaușescu și i-am spus despre ce a fost vorba".