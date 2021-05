Generalul Florian Coldea, apariție-surpriză la o petrecere

"Lumea poate să creadă, așa cum câțiva oameni de-ai lui m-au întrebat ce am cu el, că am ceva cu el, dar nu am nimic. Dar, omul acesta a făcut atâtea nenorociri în țara asta încât și dacă îl vezi în Piața Matache te întrebi pe cine vrea să nenorocească de acolo.

Atenția și preocuparea noastră este una legitimă, ca și a multor jurnaliști care nu fac parte din categoria plutonierilor de presă care l-au slujit și pe el și pe Laura Codruța Kovesi în toate nenorocirile abominabile, în toate crimele pe care le-au făcut în țara asta.

Eu am făcut o contabilitate și am s-o țin în continuare, o contabilitate morbidă: oamenii care au murit, care au ajuns în pământ hăituți de cei doi și care nu au apucat să audă verdictul judecătorilor. Sunt 18 oameni declarați de justiție nevinovați, oameni care nu au apuca să audă pentru că sunt la cimitir", a spus Mirel Curea, redactor-șef adjunct al cotidianului Evenimentul zilei, publicația care a făcut publice fotografia cu Florian Coldea.

