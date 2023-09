Generalul Mircea Mîndrescu, despre situația bucăților din drona rusească găsite la Tulcea: "Această bâlbâială a dat naștere la teorii ale conspirației"

Generalul Mircea Mîndrescu, fost comandant NATO, a comentat, în direct la Antena 3 CNN, situația dronei rusești găsite pe teritoriul României.

"Eu nu cred că vor fi discuții privind solidaritate, chestiune care este implicită, este solidaritatea printre cele membre dintre țările aliate. Deci nici într-un caz nu cred că e vorba de discuții în acest sens. Probabil că specialiștii la toate nivelurile verifică dacă măsurile care sunt implementate în prezent sunt suficiente pentru a răspunde calibrat tuturor provocărilor care au loc.

Am convingerea că în acest moment anumite măsuri din ceea ce se numește și este denumit ca din sistemul NATO de gestionare a crizelor sunt implementate, astfel încât putem vorbi de opțiuni preventive, măsuri de gestionare a crizelor, măsuri împotriva surprizei și de asemenea, prin verificarea încă o dată a sistemului de aterizare timpurie care funcționează. Deci, am convingerea că aceste chestiuni se văd, se analizează și dacă e nevoie de anumite schimbări, el se vor face. Dar nici într-un caz nu se poate pune în discuție problematica a solidarității Italia", a declarat Generalul Mircea Mîndrescu, fost comandant NATO.

Întrebat ce părere are despre nebuloasa creată pe baza atacurilor din noaptea trecută, Mircea Mîndrescu a declarat că: "A fost o comunicare puternică, foarte bine, la locul ei, în sensul că vehemența cu care am legat a venit de la niște răspunsuri pe care specialiștii le-au dat, am convingere, a demnitarilor la toate nivelurile și mă refer aici și la Ministrul Apărării și de asemenea la președintele țării, care a fost in informat de către Ministrul Apărării, cum este și firesc.

Deci, specialiștii au crezut că au luat toate măsurile necesare și evident, se pare că nu au făcut-o. Și spun se pare, pentru că eu în acest moment aștept confirmarea a ceea ce s-a întâmplat de la cei care sunt în zonă și care analizează sub coordonarea ministrului apărări.

Avem nevoie în acest moment de un comunicat de transparență, atât cât poate fi el și de măsuri pentru recreșterea încrederii, pentru că această bâlbâială în ceea ce privește comunicarea dă naștere, din păcate, la fel, un fel de teorii ale conspirației și e nevoie de o voce, o voce puternică care să reinstituie încrederea publicului în autoritățile statului român".

"Trebuie să fim foarte atenţi"

Întrebat dacă crede că astăzi, după declarația secretarului general al NATO vor mai fi atacuri, Generalul a declarat: "Trebuie să fim foarte atenți în a utiliza cuvântul atac, pentru că evident ca în analiza de la acest moment, noi, cei care privim de la o oarecare distanță, care nu avem acces la toate datele, care nu știm cu adevărat dimensiune a fenomenului, nu, nu putem să o măsurăm.

Trebuie să avem în vedere mai multe variante și să spunem că într-adevăr a avut loc o explozie pe teritoriul României, după cum se poate ca nu fi avut loc o explozie. Vom vedea pe un atac implică o intenție și cred că suntem departe de la punctul dan asta, existență unei intenții să. Dacă ne uităm la geografia locului, dacă ne uităm la războiul care se desfășoară și care în ca în contextul și în cadrul căruia loviturile împotriva Ucrainei au loc la câteva sute de metri de România, este nu neapărat inevitabil.

Este foarte posibil ca o lovitură care era destinată distrugerea unui obiectiv ucrainean să fi să fi deviat de la parcursul dorit de către atacator și să lovească teritoriul. Intenția de a lovi un stat NATO este o mare deosebire și trebuie să fim foarte atenți ca răspunsul nostru să fie cel potrivit, astfel încât să descurajăm pe viitor asemenea întâmplări, dar în același timp să nu escaladăm nenecesar situația".