George Ciamba, la "Sinteza zilei": România a reușit ceea ce nicio țară nu a mai reușit în ultimii ani

foto: captura Antena 3

România a predat, marți, Finalandei președinția Consiliului Uniunii Europene.

"Ne aflăm la finalul unui mandat care este unul de succes. România a avut șase luni de zile în care a gestionat fără cel mai mic incident. La momentul în care România a preluat această președinție au fost foarte multe discuții.

La finalul celor șase luni de zile nu doar că nu a existat cel mai mic incident, dosarele pe care România le-a închis sunt multe și importante - infinit mai multe decât a închis Austria sau ne putem compara cu multe alte țări care au deținut această președinție rotativă", a spus Mihai Gâdea.

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat, marți, la Sinteza zilei, că România a reușit în timpul președinției sale a Consiliului Uniunii Europene să închidă 90 de dosare, lucru pe care nu l-a mai reușit nicio țară în ultimii ani.

"Am avut a șasea reuniune a Consiliului Afaceri Generale, am predat ștafeta către colega finlandeză. A fost o întâlnire importantă, poate una dintre cele mai importante. Am avut ocazia să discutăm propunerea României vizavi de viitorul buget al UE și am lăsat aceată schiță de proiect pentru președinția finlandeză ca să o preia și să o adapteze la discuția care va urma probabil în a doua parte a anului.

Am reușit să avem concluzii la rapoartele Comisie care privesc procesul de extindere a UE, un proces important, am reușit să păstrăm lucrurile bune care s-au făcut până acum. România a reușit să închidă 90 de dosare, un lucru foarte important - nicio altă președinție nu a reușit asta în ultimii ani', a declarat George Ciamba.