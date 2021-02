George Simion, copreședintele AUR, consideră că trăim într-o dictatură militară şi nimeni nu are voie să ceară demisia ministrului Sănătăţii Vlad Voiculescu, pe care îl acuză că nu a venit cu măsuri după tragedia de la "Matei Balş" unde au murit 20 de pacienţi.

"Trăim într-o dictatura militară in continuare. Am vazut ca suntem condusi de Arafat si ISU. Am vazut ca nu are nimeni voie să-i ceara demisia lui Voiculescu. Noi permanent luăm atitudine, protestăm faţă de ceea ce se întampla în socientate.

Am vazut că ministrul Sanatatii nu a venit cu măsuri după tragedia de la Balş.

O sa continuăm seria de proteste la adresa ministrului Voiculescu şi a coaliţiei", a spus George Simion la România TV.

George Simion: "Sunt interese mari ca Vlad Voiculescu să rămână ministru al Sănătăţii"

"Vedem că sunt interese mari să rămână ministrul Sanatatii. Şase la sută din buget va merge la Ministerul Sănătăţii. Ce va face domnul Voiculescu cu aceşti bani? Îi direcţionează către grupurile mari de industrie farmaceutică.

De 31 de ani plătim taxe, impozite, asigurări de sănătate şi nu vedem nicio îmbunătăţire în sistemul sanitar. Nu e în înteresul românilor să-l aibă pe Voiculescu ministru.

Noi suntem singurii care ţinem cu romanii. O mare parte din bugetul ţării merge către Ministerul Sănătăţii şi noi murim în spitale”, a mai declarat liderul AUR, George Simion.

