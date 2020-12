George Simion (AUR), mărturisire neașteptată: Am făcut un test PCR și am ieșit pozitiv la coronavirus

"Am făcut un asemenea test PCR la Timișoara. Am iesit pozitiv la coronavirus. Nu aveam niciun simptom. E o industrie”, a spus George Simion, în emisiunea 'Marius Tucă Show'.

Despre o posibilă alianță cu UDMR, Simion a spus:

“Noi le-am promis oamenilor să nu facem coalitie de guvernare cu actualele partide guvernamentale. Avem timp să creștem. S-ar putea să avem alegeri anticipate. Nu așteptăm până în 2024 să-l dăm jos pe Iohannis pt că națiunea română are nevoie de președinte acum, nu în 2024".

George Simion, despre programul de țară

“Noi avem mandat de la alegători să nu facem coaliție, nici cu stânga, nici dreapta. Dar avem proiecte pe care le vom discuta cu fiecare forță politică în parte. Am văzut că nu avem voie să colindăm, am inteles că avem voie să tăiem porcul. Vom lupta pt ce am spus în campania electorală. Și pt ca micul producător să fie promovat.

Suntem o țară bogată. Resursele noastre naturale trebuie folosite în interesul României. E normal ca noi sa fim stăpâni la noi acasă. (…) Noi nu mai avem voie să creștem fructele și legumele noastre pe pământ românesc", a explicat George Simion.