George Simion: "Dacă Iohannis îl mai propune pe Cîțu premier, îl suspendăm"

"Toate vocile din spațiul public susțin că va fi un candidat de paie, de parcă Florin Cîțu este altceva, și după acest candidat de paie pentru prima propunere va urma Florin Cîțu. Noi l-am avertizat pe președintele Iohannis, pe acest trist epigon care, din păcate, a fost șapte ani de zile președintele României, un stat eșuat - după cum spune dumnealui", a spus George Simion.

Întrebat dacă există susținere pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis, liderul AUR a răspuns:

"Nimeni nu ne dădea vreo șansă în momentul în care pe 1 septembrie am anunțat depunerea moțiunii de cenzură. Am văzut în această lună că s-au schimbat dramatic taberele politice. Până la urmă am reușit să-i convingem și pe cei de la PSD să îl dea pe domnul Cîțu afară.

Cred că vor ceda presiunii și pentru suspendarea lui Klaus Iohannis, repet, dacă acesta continuă să ne sfideze și va veni tot cu Florin Cîțu".

