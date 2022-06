George Simion face nuntă mare şi a împărţit invitaţii în Parlament: "Să vină toţi românii!"

După ce a venit cu pungă plină cu monede în valoare de 50 de bani în Parlament, liderul AUR, George Simion, a anunţat că face nuntă mare luna viitoare, motiv pentru care le-a adus invitaţii colegilor săi.

Politicianul se pregătește intens pentru marele eveniment din viaţa sa, unde îi aşteaptă pe toţi românii, inclusiv pe politicieni.

Recent, președintele Alianței pentru Unirea Românilor a dezvăluit cine este aleasa inimii sale.

George Simion: "Am invitat toţi românii la nuntă, dar şi toţi parlamentarii. Sunt şi ei români!"

"Am dat invitaţii la nuntă majorităţii colegilor mei din Camera Deputaţilor. Am dat parlamentarilor, o să dau şi celor de la UDMR, am dat celor de la minorităţi, de la USR, PSD şi PNL. Am invitat toţi românii, dar şi parlamentarii UDMR. Sunt şi ei români. Vreau să petrec cu parlamentarii de peste tot, cu toţi românii. Sunt şi ei români, nu i-am descalificat, nu le-am luat cetăţenia încă", a declarat George Simion, în exclusivitate pentru Antena 3.

Liderul AUR a prezentat şi invitaţia de la nunta sa, iar invitaţii trebuie să aibă o vestimentaţia obligatorie: ia traditională românească.

”Viitoarea doamnă Simion are 24 de ani și s-a amuzat teribil de toate variantele de soții inventate de presă. Stă departe de politică, ceea ce sperăm să facă și actualele partide ale sistemului din 2024 încolo”, a scris George Simion într-un comentariu pe Facebook.

Tânăra, în vârstă de 24 de ani se numește Ilinca și este proaspăt absolventă a unei facultăți de drept.

”De acum înainte pozele acestea vor fi în minim doi! Eu și Ilinca vă invităm la nuntă”, a mai scris George Simion la postarea sa de pe Facebook în care a vrut să pună punct speculațiilor despre cine este viitoarea sa soție.

Postarea liderului AUR a stârnit mii de reacții. Unii oameni l-au felicitat și au apreciat frumusețea viitoarei soții, alții au considerat că viitoarea soție este ”prea mică”.

