Când se vaccinează liderul AUR George Simion. Ce părere are despre vaccinul anti-COVID

"Israelul nu are problema asta, Israelul își protejează toți cetățenii. Noi, parlamentarii, am fost considerați ca fiind parte a lucrătorilor esențiali și am primit o întâietate la a ne vaccina. Aparent, suntem în prima linie, deși nu prea se lucrează în Parlament, s-a adoptat și modalitatea asta de a vota online.

Noi, parlamentarii AUR, indiferent că dorim să ne vaccinăm, o parte din noi, sau nu dorim să ne vaccinăm, cedăm întâietatea pe care se pare că o avem bolnavilor cronici și pentru bătrâni, pentru cei din grupele de risc. Nu credem că ar trebui să avem această întâietate. E forma noastră de a fi responsabili", a spus George Simion.

Întrebat când se va vaccina, George Simion a răspuns:

"Vaccinurile au ajutat omenirea să evolueze, e normal să accepți să te vaccinezi dacă ai încredere în acel vaccin. Eu am făcut publică poziția mea nu o dată. Mă voi vaccina, dar spre final, dacă e cazul. Spre finalul campaniei de vaccinare. Nu știm cât va ține. Am 34 de ani, sunt tânăr, mulțumesc lui Dumnezeu, am o sănătate care până acum nu dă semne de slăbiciune, nu cred că eu trebuie să beneficiez de aceste vaccinuri.

Aștept să văd și cum evoluează acest vaccin, să văd ce efecte secundare are, pentru că nu a fost testat în condiții normale. Așteptăm să vedem ce se întâmplă în alte state".

Când se va vaccina senatoarea AUR Diana Șoșoacă

Se pare că până acum campania de vaccinare nu a trezit interesul parlamentarilor. Practic, ei sunt reprezentanții românilor și ar fi putut să adreseze cele mai importante întrebări premierului și miniștrilor. Până acum senatoarea AUR Diana Șooacă a făcut o interpelare în Parlament pe acest subiect.

În această interpelare, Diana Șoșoacă a formulat nu mai puțin de 21 de întrebări despre campania de vaccinare pentru Florin Cîțu, Vlad Voiculescu, Lucian Bode și Nicolae Ciucă, scrie alephnews.ro.

Întrebările senatoarei Diana Șoșoacă:

Cine se ocupă cu campania de informare și comunicarea cu privire la Campania de vaccinare împotriva SARS-COV-2 pentru personalul medico-sanitar și populația generală?

Care sunt centrele de vaccinare în fiecare județ?

De ce nu există campanie de informare cu privire la efectele adverse?

Care este costul Campaniei naționale de vaccinare?

De ce sunt implicate cultele religioase în această campanie de imunizare?

Diana Șoșoacă: ”Nu am cum să mă infectez, nu am de ce să mă vaccinez”

În urmă cu o lună, Diana Șoșoacă afirma că este sigură că nu se va infecta și spunea că nu se va vaccina contra Covid-19. Senatoarea AUR afirma că la toate acțiunile la care a participat în campanie nu a purtat mască și nu s-a infectat datorită sistemului ei imunitar.

”Am 8 luni de zile, am ieșit în stradă, am fost la toate manifestațiile. Problema este cu sistemul imunitar. Cu cât este sistemul imunitar mult mai bine pregătit, cu atât mai bine. De aceea am și întrebat Ministerul Sănătății, de ce nu mergeți pe prevenție, pe întărirea sistemului imunitar, pentru ce nu dați gratis vitamina C, zinc și vitamina D? Pentru că eu asta aș face, hai să întărim poporul, hai să întărim sistemul imunitar, e primul lucru pe care trebuia să-l dea, dar din păcate România nu are politică de prevenție”, a afirmat senatoarea.

Diana Șoșoacă susține că nu este împotriva vaccinării în general, dar nu se va imuniza împotriva Covid-19 pentru că nu știe care sunt efectele adverse.

”Eu nu sunt o antivaccinistă, nu știu cine spune așa ceva. Copiii mei sunt vaccinați cu toate acele vaccinuri care sunt recomandate. Nu obligatorii, nimic nu este obligatoriu. La televizor se spune despre o campanie de informare, dumneavoastră ați văzut vreo campanie de informare, că eu nu am văzut-o, sincer? Legea 46 pe 2003 îți spune așa: îți trebuie consimțământul informat.

Ce înseamnă consimțământul informat? Tu trebuie să-mi prezinți așa: din ce e făcut vaccinul, cine l-a produs, pentru ce boli, la gripe pentru ce tulpini- pentru că, uitați-vă, și Covid-ul, din ce spun specialiștii, s-a schimbat și se pliază pe fiecare persoană în parte. Și atunci, dacă faci un vaccin general valabil cum poți tu să-l faci pentru fiecare persoană în parte?

Nici vaccinul antigripal nu produce efecte pozitive la toată lumea, unii se îmbolnăvesc și mai grav după ce-și fac vaccinul antigripal”, a declarat Diana Șoșoacă.

Diana Șoșoacă: Vaccinul anti-COVID nu a fost testat suficient

Unul dintre motivele pentru care Diana Șoșoacă este reticentă în privința vaccinului anti-COVID este că acesta nu ar fi fost testat suficient de mult timp:

”Un vaccin normal se dă pe piață după 10 ani de cercetare și testare. De ce? Pentru că ei trebuie să urmărească în timp pe o perioadă de 5 ani care sunt efectele adverse ale vaccinului. Eu nu vorbesc din punct de vedere medical, ci din punct de vedere legal. Deocamdată, nu, nu am de ce, nu am de ce să mă vaccinez. În primul rând, nu știu pentru ce e făcut, din ce e făcut, nimeni nu-mi spune care sunt efectele adverse și vreau să văd și eu, pe o perioadă de 5 ani, care sunt efectele adverse, așa cum s-a făcut la celelalte vaccinuri.

Am un sistem imunitar foarte bun, nu am cum să mă infectez, infectarea cu Sars-Cov-2 nu e chiar așa cum spun ei. Pentru că, altfel, toate acele familii care au un membru bolnav, ar trebui toți membrii să se îmbolnăvească ceea ce, în cele mai multe din cazuri, nu s-a întâmplat. Ei trebuie să studieze și să aducă la cunoștința publicului care este contagiozitatea acestui virus. Atât am cerut: dați-mi și mie dovada că ați izolat virusul și că l-ați cercetat. Nimeni până acum nu a adus această dovadă. Sunt foarte multe întrebări", a mai spus senatoarea Șoșoacă.