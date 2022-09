"Mulţumesc, frumoasă Românie!". O actriţă celebră din Italia a lăudat România după ce şi-a făcut concediul la noi în ţară

Geppi Cucciari, o actriță de comedie faimoasă în Italia, cu o carieră de succes în radio și televiziune, a vizitat de curând România și a vorbit frumos despre țara noastră într-o postare pe pagina Facebook.

"Am petrecut câteva zile în România, o țară frumoasă, prietenoasă și primitoare", a scris actriţa.

Actrița italiană a redat în textul postării principalele locuri pe care le-a vizitat în România, potrivit rotalianul.com.

"Am călătorit în Transilvania, am răsfoit volume într-una dintre cele mai frumoase librării din lume, am văzut baia de aur a lui Ceaușescu (și toată casa lui, o vizită care m-a îndurerat puțin), am vizitat castelul (mai mult sau mai puțin al meu) al lui Vlad al III-lea al Țării Românești feat. Dracula, am jucat baschet pe străzile Brașovului cu tinerii din localitate, m-am bucurat de un cer albastru la Sighișoara, am fost pe cel mai frumos drum din lume conform Top Gear, Transfăgărășanul, i-am văzut pe țăranii lui Cristian, lângă Sibiu, care mai lucrează cu căruța", se arată în postarea actriţei.

În final, actriţa a mulţumit României pentru vacanţa petrecută la noi în ţară: "Mulțumesc, frumoasă Românie! Mii de mulțumiri celor pe care i-am întâlnit și celor care erau deja alături de mine".