Gheorghe Dincă, mărturii halucinante despre ororile prin care a trecut Luiza Melencu. Prin ce calvar a trecut adolescenta

Mărturii halucinante despre ororile prin care a trecut Luiza Melencu. Calvarul adolescentei de 18 ani fost povestit pas cu pas pentru jurnalistii de la cancan.ro, de suspectul crimelor din Caracal.

Gheorghe Dincă a recunsocut că a întrebat-o direct dacă are prietene care întrețin relații intime pe bani.

Dincă mai povesteste cum complicele sau Stefan Risipiceanu a fost extrem de insistent, ajungând, până la urmă să intretina relatii sexuale cu Luiza Melencu.

„După ce am pornit mașina de pe loc am și întrebat-o dacă face naveta la Dioști, ea zicându-mi că a venit la Caracal să scoată bani de la un bancomat, dar acei bani nu au sosit din afara țării. Eu auzind că a vorbit de bani, am întrebat-o dacă are prietene ce fac sex pe bani, ea zicând că are.

Atunci, eu am scos din portofel, în timpul deplasării cu mașina, 20 lei și am întins mâna dreaptă către ea, dar (ea) nepunând mâna pe bani. Eu i-am pus pe bancheta din spate a mașinii și a zis ce este cu ei, eu zicându-i că doresc și eu un sex oral. A început să salte tonul și mi-a zis că ea nu face niciun sex, că este fată mare. Eu am zis că doar oral și i-am mai pus încă 50 lei pe bancheta din spate”, continuă relatarea lui Dincă.