Gheorghe Piperea dezvăluie cele 10 porunci omese/bilgheiț/scwabb-iene

"Cele 10 porunci omese/bilgheiț/scwabb - iene:

- să nu fii gras;

- să nu te speli des;

- să nu te înmulțești;

- să nu te împreunezi altfel decât digital;

- să nu ieși din casă fără mască, cască, doza a patra, culoare galben-albastru, trotinetă și spirit woke (trezit) corespunzător și virtuos afișat;

- să nu iei în deșert numele stăpânului tău numit legiune, piatra neagră, strada statului, avangardă și fidelitate, și nici învățăturile sfinților experți;

- să nu hulești standardele și valorile comunității digitale de supuși ai führer-ilor informatici, pharma și finance;

- să nu te îndoiești de verificatorii de fapte;

- să accepți cu demnitate sinuciderea asistată dacă ești atât de sărac încât să nu mai poți trăi cu demnitate;

- să minți și să distrugi dacă ți se cere pentru aplicarea cu strictețe a poruncilor de mai sus, căci este pentru siguranța ta, întru slava", scrie avocatul Gheorghe Piperea pe pagina sa de socializare.

Decalogul a fost pe placul internaților care au viralizat rapid postarea. Unii au venit şi cu propuneri.

"Nu mă încadrez, sunt grasă", spune cineva.

"Nu mă încadrez, nu am comportament de slugă", mai completează cineva

"Hai sa fim realiști, pe ultima suta de m ... Chiar și cele 10 porunci ale lui Moise sunt tot de ale lor! Creatorul adevărat nu-și suspicionează Creația ca ar face: 1 ... 10, din contra! Deci, despre ce vorbim", mai întreabă cineva

"Ati uitat-o pe aia cu -sa nu gândești. Poate fi si cu “ sa nu uiți”, înainte", mai propune cineva

"Aș mai adăuga una pe care am auzit-o de multe ori în ultima perioada de la oameni cu multe diplome și culmea, foarte religioși : să crezi orbește in știință și să nu ai alți dumnezei in afara ei", mai completează un internaut

"În concluzie vom deveni niște roboți fără simțăminte, fără suflet, fără sânge niște bucăți de plastic sau metal cipați și comandați de la distanță într'una distrugere generală a tot ce mișcă uman în astă lume", mai spune cineva

