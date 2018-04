Gheorghe Piperea: Mugur Isărescu nu "joacă" pentru români! Acesta este motivul pentru care a majorat ROBOR-ul!

foto: captura Antena 3/ Agerpres/ Pixabay.com

Gheorghe Piperea a afirmat, duminică, la "Adevăruri de viață", că Mugur Isărescu a făcut o serie de erori care au dus la majorarea ROBOR și a inflației.

Potrivit avocatului, ROBOR-ul se calculează "cartelar și subiectiv".

"Subiectiv, pentru că la stabilirea acestui indice de dobândă la care se împrumută băncile între ele, nu partică toată lumea din banking, ci numai 10 bănci, alea pe care le alege domnul Isărescu ca fiind băncile sistemice. 10 bănci, din 41.

Cartelar, pentru că în decursul istoriei - nu spun, pentru că nu am dovezi, deocamdată, că ROBOR-ul nostru este stabilit cartelar - dar, există un indice de dobândă interbancară, identic cu al nostru, LIBOR, cel care se stabilește la nivel globar, de 15 bănci, care a fost manipulat, în mod cartelar, ca să se facă niște zeci de mii de miliarde de dolari.

Părerea mea este că Mugur Isărescu nu joacă pentru români, pentru că începând din martie 2017, de la amvonul Băncii Naționale, domnul Isărescu a spus 'trebuie să crească dobânzile'. Și în februarie 2018 a continuat spunând: 'eu văd inflația, până la Paști, undeva la 4%'. A fost 4,75% și înainte de Paști. Ce a făcut domnul Isărescu când a spus acest lucru - nu are voie să facă asta - a invitat comercianții să majoreze prețurile", a explicat Gheorghe Piperea

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor în lei cu dobânda variabilă, a atins joi un nou record al ultimilor trei ani şi jumătate, respectiv 2,46% pe an, de la 2,42% pe an cât era miercuri, reiese din datele Băncii Naţionale a României (BNR).



A fost a cincea zi consecutivă de creştere pentru indicele ROBOR, potrivit Agerpres.



O valoare apropiată a fost înregistrată în urmă cu trei ani şi jumătate, pe 23 octombrie 2014, respectiv 2,48% pe an.



În ceea ce priveşte indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare, acesta a crescut până la 2,57% pe an, de la nivelul de 2,54% pe an înregistrat miercuri. De asemenea, ROBOR la nouă luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de către băncile comerciale de la alte bănci comerciale, a crescut uşor de la 2,60% pe an, la 2,62% pe an, iar indicele ROBOR la 12 luni a ajuns joi la 2,68% pe an, de la 2,65% pe an, nivel înregistrat marţi.



Conform datelor BNR, la începutul acestui an, ROBOR se situa la 2,05% în condiţiile în care, în perioada similară a anului trecut indicatorul era la 0,87% pe an.



Indicele se stabileşte zilnic de BNR ca medie aritmetică a cotaţiilor practicate de zece bănci selectate de Banca Naţională.

Radu Soviani spune că românii ar fi putut anticipa această criză, numai că în urmă cu mai multe luni, mesajele guvernatorului BNR Mugur Isărescu erau de natură să liniștească populația.