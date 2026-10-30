GIA, noul asistent AI din aplicația Ghișeul.ro. Autoritatea pentru Digitalizarea României promite plăți și servicii simplificate

Ghiseul.ro este platforma oficială online prin care românii pot plăti taxe și impozite. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) anunță lansarea GIA, un asistent digital integrat în aplicația mobilă Ghișeul.ro, disponibilă momentan doar pe Android și iOS, informează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al ADR transmis AGERPRES, soluția schimbă modul în care cetățenii interacționează cu serviciile publice, printr-o abordare modernă bazată pe inteligență artificială generativă.

GIA este o soluție avansată de interacțiune digitală, care permite utilizatorilor să obțină răspunsuri personalizate și informații utile și relevante, atât prin interogarea datelor din propriul profil, cât și a conținutului public relevant.

''Integrarea asistentului GIA în Ghișeul.ro marchează trecerea de la digitalizarea pasivă la servicii publice proactive și interoperabile. Prin valorificarea inteligenței artificiale generative și a procesării automate a documentelor, unificăm accesul la datele instituțiilor centrale și locale într-o interfață directă și sigură.

Pentru cei peste 3,6 milioane de utilizatori activi ai platformei, GIA transformă obligațiile administrative complexe într-un dialog rapid în limbaj natural, reducând timpii de procesare și demonstrând eficiența practică a tehnologiilor moderne puse în slujba cetățeanului'', a declarat Costinel-Bogdan Dumitru, ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, citat în comunicat.

Cum funcţionează GIA

GIA este disponibil 24/7 direct în aplicație. Utilizatorii autentificați pot plăti impozite, amenzi și datorii către ANAF, pot achita rovinieta, pot descărca cazierul judiciar și pot accesa istoricul plăților, toate printr-o conversație în limbaj natural, fără să navigheze prin meniuri sau să caute informații pe mai multe platforme. Funcționalitățile sunt susținute de tehnologii de tip chatbot, OCR și mecanisme GenAI care optimizează experiența utilizatorului și automatizează procese administrative.

Dincolo de plăți, GIA include două funcționalități suplimentare. Prima permite plata amenzilor prin fotografierea procesului-verbal: utilizatorul face o poză documentului, sistemul extrage automat suma, instituția emitentă și codul de plată, iar tranzacția poate fi confirmată în mai puțin de 30 de secunde. A doua funcționalitate oferă ghidare pentru obținerea pașaportului: lista documentelor necesare, pașii pentru programare și plata taxei, totul din același loc, fără a accesa site-uri externe.

''GIA reprezintă viziunea parteneriatului public-privat dintre Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) și Asociația de Plăți Electronice din România (APERO), pentru o administrație publică mai aproape de cetățean. Prin inteligența artificială generativă, transformăm Ghișeul.ro dintr-un simplu portal de plăți într-un asistent digital care ghidează, informează și simplifică interacțiunea cu statul'', a declarat Alexandra Chivu, vicepreședinte ADR.

Potrivit acesteia, GIA reprezintă încă un pas dintr-o strategie mai amplă de digitalizare a serviciilor publice din România.

''Oamenii vor să afle rapid ce documente le trebuie, unde trebuie să meargă și cum pot plăti, fără să caute informații pe mai multe platforme.

În ultimii ani, odată cu lansarea aplicației mobile, Ghișeul.ro a înregistrat cea mai rapidă creștere din istoria sa, depășind 3,6 milioane de utilizatori activi. Este o dovadă clară că investițiile în tehnologie aduc rezultate concrete. Prin susținerea dezvoltării GIA, continuăm acest parcurs și contribuim la o experiență digitală mai intuitivă, mai accesibilă și mai apropiată de nevoile reale ale cetățenilor'', a mai spus Alexandra Chivu.

Pentru 2026 sunt deja planificate noi dezvoltări care vor extinde capabilitățile asistentului AI. Printre acestea se numără suportul conversațional pentru o gamă mai largă de plăți și servicii, introducerea unei funcții de istoric al interacțiunilor din chatbot și posibilitatea de a accesa GIA și în afara contului, printr-o zonă dedicată non-utilizatorilor, completată de o secțiune extinsă de întrebări frecvente.

Aceste îmbunătățiri vor consolida rolul GIA ca punct unic de acces la servicii publice digitale, adaptat nevoilor reale ale cetățenilor.