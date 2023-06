Gigi Becali, dezvăluiri exclusive de ziua lui | Ce îşi doreşte latifundiarul din Pipera la 65 de ani

Astăzi este ziua lui Gigi Becali. Omul de afaceri împlinește 65 de ani şi a dezvăluit într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN care sunt cele mai arzătoare dorințe ale sale.

Omul de afaceri Gigi Becali împlinește, astăzi, 65 de ani. Latifundiarul din Pipera nu vrea să meargă la petreceri, restaurante de fițe, ci vrea să se roage alături de călugăr la una dintre mănăstirile lui de suflet.

"Nu-mi doresc decât să-l iubesc mai mult pe Hristos. Asta e dorința mea. Să-l iubesc din ce în ce mai mult pe Hristos și să mă înfieze D-zeu să mă facă frate cu el. (...)

Merg la mănăstirea mea la Comanca. Îi iubesc pe călugări ca și cum ar fi frații mei", a spus Gigi Becali.

Fire evlavioasă, Becali a fost de mai multe ori la Muntele Athos și spune că și-a găsit un loc în România în care se simte ca pe Muntele Sfânt. Este vorba despre Coman ca satul ascuns din Munții Căpățânii, în apropiere de Băile Olănești din județul Vâlcea, satul lui D-zeu din mijlocul Munților Vâlcii, cum i se mai spune acestui lăcaș binecuvântat

"Familia mea merge în fiecare duminică la biserică și atuncea împărtășesc copiii. Sunt mici, e diferență de 1 an între ele. Una are 1 an și ceva și la câteva luni"

Milionarul din Pipera construiește la Comanca un întreg oraș monahal, în plină pandemie, Becali a cumpărat 30 de hectare pe care vrea să construiască 100 de chilii și cinci mănăstiri. La 7km distanță de acest loc omul de afaceri susține că va construi și o mănăstire de maici.

În curtea mănăstirii, numită Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Gigi Becali a dat ordin să fie construite căsuțe din lemn care să-i adăpostească pe călugări.

În apropiere se află și o stână cu 300 de oi, care ar fi aparținut chiar omului de afaceri. De altfel, Gigi Becali a susținut în repetate rânduri că la bătrânețe vrea să se retragă la mănăstire. A afirmat public că ar vrea să se călugărească la un moment dat, însă familia sa nu ar fi fost de acord cu această idee.