Gigi Becali este hotărât! Se retrage definitiv! Meme Stoica: Aceasta este calea și nu va renunța la ea

Aceasta este calea pe care a ales-o Gigi Becali și nu va renunța la ea, a spus Meme Stoica despre milionarul din Pipera, celebru dealtfel pentru fraza ”Eu dacă nu vorbesc fac cancer la limbă”.

Potrivit unor surse, Gigi Becali ar fi cerut echipei sale să nu mai dea declarații jurnaliștilor după mai multe critici pe care le-a adus echipei.

Tot Meme Stoică neagă informația potrivit căreia Gigi Becali ar fi fost infectat cu Sars-CoV 2.

Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB, despre infecția cu COVID-19: „Acest virus este parșiv și foarte periculos”

Mihai Stoica, mâna dreaptă a lui Gigi Becali, a făcut dezvăluiri tulburătoare despre infecția cu SARS-CoV-2. Acesta a mărturisit că a făcut o formă severă a bolii și a spus că virusul este unul extrem de parșiv și periculos.

„Jucătorii noștri respectă toate normele. PSG are toate condițiile și s-au infectat toți de acolo. E un virus… transmiteți tuturor apropiaților acest mesaj: este foarte periculos, foarte parșiv acest virus. Am mers peste tot cu mască, nu mergeam pe nicăieri și în casă stăteam separat de restul familiei. Cu toate astea, am făcut o formă severă. Nu am fost bine deloc, ți se ia de tot pofta de mâncare, tușeam non stop, am avut probleme foarte mari, dar eu nu am avut nicio legătură cu echipa. De foarte mult timp nu am mai stat cu echipa.

Acum două săptămâni am ieșit negativ. Am făcut până acum 16 teste, primele 14 au ieșit negative. E un virus foarte periculos. Oriunde ai o problemă, acolo acționează. Am avut atâtea variante de simptomatologie… e de speriat, credeți-mă!”, declara Mihai Stoica, la Digi Sport, la jumătatea lunii septembrie.